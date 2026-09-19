19 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

VÍDEO: Carro capota e fere casal na Rodovia do Açucar

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
Equipes de socorro atenderam o casal na Rodovia do Açucar.
Equipes de socorro atenderam o casal na Rodovia do Açucar.

  Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (19), no km 159+400 da Rodovia do Açúcar, no sentido sul, em Piracicaba.

Segundo as informações, um Chevrolet Corsa prata seguia pela rodovia quando, por motivos ainda não esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, capotou e parou entre o canteiro central e a pista do sentido contrário.

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Um casal estava no interior do automóvel. A mulher precisou ser retirada do veículo com o auxílio do Corpo de Bombeiros e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi encaminhada à Santa Casa de Piracicaba e, segundo as primeiras informações, apresentava quadro estável.

Equipes da Polícia Militar e da concessionária responsável pela rodovia também estiveram no local para atender à ocorrência, sinalizar o trecho e garantir a segurança dos demais motoristas.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda serão apuradas.

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