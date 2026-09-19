Segundo as informações, um Chevrolet Corsa prata seguia pela rodovia quando, por motivos ainda não esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, capotou e parou entre o canteiro central e a pista do sentido contrário.

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado (19), no km 159+400 da Rodovia do Açúcar, no sentido sul, em Piracicaba.

Um casal estava no interior do automóvel. A mulher precisou ser retirada do veículo com o auxílio do Corpo de Bombeiros e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi encaminhada à Santa Casa de Piracicaba e, segundo as primeiras informações, apresentava quadro estável.

Equipes da Polícia Militar e da concessionária responsável pela rodovia também estiveram no local para atender à ocorrência, sinalizar o trecho e garantir a segurança dos demais motoristas.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda serão apuradas.