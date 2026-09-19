Uma câmera de segurança pegou tudo na noite desta sexta-feira (18) na Vila Rezende, em Piracicaba. Um acidente que por pouco não acabou em tragédia.
Um Chevrolet Onix se perdeu e bateu em um veículo Honda HR-V. Com a Impacto da pancada o carro saiu foi parar dento do bar Villa Steak levando as mesas e colocando em risco clientes, que estavam sentados bebendo, comendo e batendo papo.
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Alto risco
No vídeo chocante é possível ver o carro vindo com tudo em direção às mesas. Dois homens passam segundos antes da invasão, e uma outra cliente quase é atingida. Fora do vídeo, outras pessoas saíram correndo, derrubando cadeira, copo voando, e gritando. A entrada do bar ficou destruída, com mesas quebradas e cadeira no choão.
Apesar da dimensão do acidente ninguém se feriu. Segundo a polícia, só danos materiais! É Deus mesmo que botou a mão na Vila Rezende.