19 de setembro de 2026
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Vídeo impactante mostra carro invadindo bar em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O carro quase atingiu uma cliente ao invadir o bar.
O carro quase atingiu uma cliente ao invadir o bar.

 Uma câmera de segurança pegou tudo na noite desta sexta-feira (18) na Vila Rezende, em Piracicaba. Um acidente que por pouco não acabou em tragédia.

Um Chevrolet Onix se perdeu e bateu em um veículo Honda HR-V. Com a Impacto da pancada o carro saiu foi parar dento do bar Villa Steak levando as mesas e colocando em risco clientes, que estavam sentados bebendo, comendo e batendo papo.

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No vídeo chocante é possível ver o carro vindo com tudo em direção às mesas. Dois homens passam segundos antes da invasão, e uma outra cliente quase é atingida. Fora do vídeo, outras pessoas saíram correndo, derrubando cadeira, copo voando, e gritando. A entrada do bar ficou destruída, com mesas quebradas e cadeira no choão. 

Apesar da dimensão do acidente ninguém se feriu. Segundo a polícia, só danos materiais! É Deus mesmo que botou a mão na Vila Rezende.

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