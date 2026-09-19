19 de setembro de 2026
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CRUELDADE

Casal que enforcou e matou motorista de aplicativo é pego pela PM

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Edite Alves Bonfim, 50, foi estrangulada e morta durante uma corrida.
Edite Alves Bonfim, 50, foi estrangulada e morta durante uma corrida.

  A Polícia Militar botou a mão no casal assassino que matou de forma covarde a motorista de aplicativo Edite Alves Bomfim, de 50 anos, em São Carlos, a 100 km de Piracicaba.

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O crime cruel aconteceu na noite de quarta-feira (16), quando o corpo de Edite foi encontrado jogado em uma estrada rural no Distrito Industrial Água Vermelha. Ela foi estrangulada sem piedade.Desde então, a Polícia Civil começou a caçada atrás dos assassinos.

E nesta sexta-feira (18), a casa caiu. Policiais do 37º BPM/I receberam uma denúncia anônima quentíssima informando onde o casal estava escondido em Itirapina, com todas as características dos criminosos.

Os PMs foram até o endereço e pegaram os dois, que confessaram. 

Segundo a PM, um deles contou com frieza que pediu uma corrida por aplicativo e, no meio do trajeto, passou a mão no pescoço de Edite e a estrangulou até a morte. Depois de matar a motorista, o casal roubou o dinheiro, o celular e fugium.

O carro de Edite foi encontrado na noite desta quinta-feira (17), abandonado no Jardim Ipanema, em São Carlos, todo sujo de sangue. O veículo foi levado para perícia.

A Polícia Militar informou que no primeiro registro não constavam antecedentes criminais do casal, mas veículos da região apontam que o homem já teria passagem. Isso ainda será confirmado oficialmente.

O casal é tratado como suspeito e ficou à disposição da justiça. 

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