19 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
QUEDA GRAVE

Idoso de 96 anos sofre convulsão após cair em casa, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
O SAMU encaminhou a vítima para a Santa Casa.
O SAMU encaminhou a vítima para a Santa Casa.

  Um idoso de 96 anos por pouco não morreu na tarde desta sexta-feira (18) em Piracicaba. O homem estava dentro da casa, na região da Rua Jane Conceição, quando se desequilibrou e caiu com violência no chão.

LEIA MAIS

 Ele bateu com a cabeça direto no piso e na hora começou a ter convulsão na frente da família. Foi desespero total.Todos gritando por socorro, achando que o idoso ia morrer.

O SAMU foi acionado na correria e chegou rapidamente no local. 

Os socorristas atenderam o idoso aeestancaram o sangue. Depois dos primeiros socorros, o vovô de 96 anos foi colocado na maca e levado às pressas para a Santa Casa de Piracicaba, onde recebeu arendmento médico.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários