Um idoso de 96 anos por pouco não morreu na tarde desta sexta-feira (18) em Piracicaba. O homem estava dentro da casa, na região da Rua Jane Conceição, quando se desequilibrou e caiu com violência no chão.
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Ele bateu com a cabeça direto no piso e na hora começou a ter convulsão na frente da família. Foi desespero total.Todos gritando por socorro, achando que o idoso ia morrer.
O SAMU foi acionado na correria e chegou rapidamente no local.
Os socorristas atenderam o idoso aeestancaram o sangue. Depois dos primeiros socorros, o vovô de 96 anos foi colocado na maca e levado às pressas para a Santa Casa de Piracicaba, onde recebeu arendmento médico.