Um idoso de 96 anos por pouco não morreu na tarde desta sexta-feira (18) em Piracicaba. O homem estava dentro da casa, na região da Rua Jane Conceição, quando se desequilibrou e caiu com violência no chão.

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Ele bateu com a cabeça direto no piso e na hora começou a ter convulsão na frente da família. Foi desespero total.Todos gritando por socorro, achando que o idoso ia morrer.