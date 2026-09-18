18 de setembro de 2026
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Homem 'cai' com drogas no Jardim Glória em Piracicaba.

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
O homem foi preso e as drogas apreendidas.
O homem foi preso e as drogas apreendidas.

 Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (17), no bairro Jardim Glória, em Piracicaba.

Durante patrulhamento tático com motocicletas pela Travessa Ari Molendorf, local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, policiais militares avistaram um indivíduo próximo a uma árvore manuseando uma sacola verde.

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Na abordagem, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro em espécie. Ao todo, foram apreendidas 47 porções de maconha, 25 porções de crack, 20 microtubos com cocaína e R$ 80.

Questionado sobre a procedência das drogas, o suspeito permaneceu em silêncio.

Ele recebeu voz de prisão, teve os direitos constitucionais informados e foi levado à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão.

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