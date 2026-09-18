Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (17), no bairro Jardim Glória, em Piracicaba.
Durante patrulhamento tático com motocicletas pela Travessa Ari Molendorf, local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, policiais militares avistaram um indivíduo próximo a uma árvore manuseando uma sacola verde.
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Na abordagem, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro em espécie. Ao todo, foram apreendidas 47 porções de maconha, 25 porções de crack, 20 microtubos com cocaína e R$ 80.
Questionado sobre a procedência das drogas, o suspeito permaneceu em silêncio.
Ele recebeu voz de prisão, teve os direitos constitucionais informados e foi levado à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão.