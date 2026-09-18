Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (17), no bairro Jardim Glória, em Piracicaba.

Durante patrulhamento tático com motocicletas pela Travessa Ari Molendorf, local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, policiais militares avistaram um indivíduo próximo a uma árvore manuseando uma sacola verde.

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