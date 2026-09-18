Um acidente de trânsito mobilizou a Guarda Civil Municipal por volta das 19h30 desta noite, na Rua Sílvio Dante, próximo à ETEC de São Pedro,na região de Piracicaba.

De acordo com informações preliminares, um homem que conduzia um Toyota Corolla teria perdido o controle do veículo e, na sequência, atingido um VW Voyage.

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