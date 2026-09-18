18 de setembro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Toyota atinge Voyage e assusta moradores na Silvio Dante

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Um acidente de trânsito mobilizou a Guarda Civil Municipal por volta das 19h30 desta noite, na Rua Sílvio Dante, próximo à ETEC de São Pedro,na região de Piracicaba.

De acordo com informações preliminares, um homem que conduzia um Toyota Corolla teria perdido o controle do veículo e, na sequência, atingido um VW Voyage.

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Apesar da colisão, não houve registro de vítimas ou feridos. Os veículos envolvidos tiveram apenas danos materiais.

A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e esteve no local para atender à ocorrência.

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