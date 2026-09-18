Uma ação da equipe de Ações Especiais de Polícia (BAEP 10) terminou com a captura de um homem procurado pela Justiça, na tarde desta quinta-feira (17), em Limeira, na região de Piracicaba.

A ocorrência foi registrada por volta das 16h50, na Rua Santo Regitano, durante patrulhamento realizado pela 1ª Companhia do 36º BPM/I.

Segundo as informações policiais, a equipe tinha conhecimento de um mandado de prisão expedido contra o homem, relacionado aos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.