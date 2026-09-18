Uma ação da equipe de Ações Especiais de Polícia (BAEP 10) terminou com a captura de um homem procurado pela Justiça, na tarde desta quinta-feira (17), em Limeira, na região de Piracicaba.
A ocorrência foi registrada por volta das 16h50, na Rua Santo Regitano, durante patrulhamento realizado pela 1ª Companhia do 36º BPM/I.
Segundo as informações policiais, a equipe tinha conhecimento de um mandado de prisão expedido contra o homem, relacionado aos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.
Conforme o mandado, restavam 9 anos, 1 mês e 6 dias de pena, em regime fechado.
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram e abordaram o indivíduo. Após ser informado sobre o teor do mandado, ele recebeu voz de prisão, com os direitos constitucionais assegurados.
Na sequência, o capturado foi encaminhado ao Plantão Policial de Limeira, onde a autoridade policial elaborou o boletim de ocorrência de captura de procurado. Ele permaneceu recolhido à carceragem local, à disposição da Justiça.
A ocorrência foi registrada no BOPM nº 9724/2026 e no BOPC nº NZ7761/2026. Também foram produzidas evidências digitais por meio do uso de COP.