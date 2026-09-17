O vereador Fabrício Polezi (PL) apresentou melhora dos parâmetros respiratórios, segundo novo boletim médico divulgado pela Santa Casa de Piracicaba às 15h desta quinta-feira (17). Apesar da evolução favorável, ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave.

O boletim foi assinado pelo médico intensivista e coordenador da UCO e das UTIs, Rafael Angelo Tineli. Segundo o documento, a melhora observada em relação à avaliação anterior ainda é inicial e exige cautela.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Tratamento continua