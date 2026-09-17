O vereador Fabrício Polezi (PL) apresentou melhora dos parâmetros respiratórios, segundo novo boletim médico divulgado pela Santa Casa de Piracicaba às 15h desta quinta-feira (17). Apesar da evolução favorável, ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave.
O boletim foi assinado pelo médico intensivista e coordenador da UCO e das UTIs, Rafael Angelo Tineli. Segundo o documento, a melhora observada em relação à avaliação anterior ainda é inicial e exige cautela.
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Tratamento continua
De acordo com a Santa Casa, Polezi permanece sob cuidados intensivos e monitorização contínua. O hospital também informa que o tratamento instituído continua sendo realizado pela equipe médica. A atualização não indica alta da UTI nem mudança na classificação de estado grave. A melhora citada no boletim é especificamente relacionada aos parâmetros respiratórios.
Polezi está internado desde quarta-feira (16), após cair no Rio Piracicaba. Ele foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros e recebeu atendimento do Samu antes de ser encaminhado à Santa Casa. No primeiro boletim divulgado após o acidente, o hospital informou que o vereador estava em estado grave e recebia cuidados intensivos devido ao quadro respiratório.
A Santa Casa informou que novas atualizações serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais quando houver mudança clínica relevante. A Câmara Municipal de Piracicaba também acompanha a situação e manifesta solidariedade aos familiares do vereador.
A família de Fabrício Polezi agradeceu as manifestações de solidariedade e pediu que a privacidade do vereador seja preservada durante o período de internação.