Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltaram a ter uma margem consignável de até 45% do benefício para contratação de empréstimos. A mudança entrou em vigor após a Medida Provisória (MP) do Novo Desenrola Brasil perder a validade por não ter sido votada pelo Congresso Nacional.

Entre maio e agosto, a margem havia sido reduzida para 40%. Com o fim da vigência da MP, passam a valer novamente as regras anteriores para novos contratos, enquanto os empréstimos firmados durante o período da medida permanecem inalterados.

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O que muda para os beneficiários