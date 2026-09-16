Parte do telhado da Sociedade Beneficente 13 de Maio desabou na manhã desta quarta-feira (16), em Piracicaba, após as chuvas registradas na cidade nas últimas horas. O incidente causou danos na estrutura do imóvel.

Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para realizar uma primeira avaliação da situação.

Na sequência, equipes da Defesa Civil também compareceram ao endereço para vistoriar o prédio e adotar medidas preventivas.