16 de setembro de 2026
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VÍDEO: URGENTE!

Parte do telhado da Sociedade 13 de Maio desaba em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para realizar uma primeira avaliação da situação
O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para realizar uma primeira avaliação da situação

Parte do telhado da Sociedade Beneficente 13 de Maio desabou na manhã desta quarta-feira (16), em Piracicaba, após as chuvas registradas na cidade nas últimas horas. O incidente causou danos na estrutura do imóvel.

Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para realizar uma primeira avaliação da situação.

Na sequência, equipes da Defesa Civil também compareceram ao endereço para vistoriar o prédio e adotar medidas preventivas.

Saiba mais:

Área foi isolada

Após a vistoria, a área foi isolada por segurança. O acesso ao prédio permanece interditado até que seja concluída uma avaliação técnica sobre as condições da estrutura.

A sede da entidade fica na Rua Treze de Maio, no bairro Alto, em Piracicaba. Ainda não há informações sobre quando o imóvel poderá ser novamente utilizado.

A avaliação deverá apontar a extensão dos danos provocados pelo desabamento e quais medidas serão necessárias para garantir a segurança no local.

Imóvel é patrimônio histórico

A sede da Sociedade Beneficente 13 de Maio é considerada patrimônio histórico e cultural de Piracicaba pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (Codepac) desde 2003.

Por se tratar de um imóvel protegido, eventuais intervenções na estrutura deverão considerar as regras relacionadas à preservação do patrimônio.

A entidade tem importância histórica para a comunidade negra de Piracicaba. A Sociedade Beneficente 13 de Maio foi fundada em 1901 e surgiu inicialmente com o nome de Sociedade Beneficente Antonio Bento.

Em 1948, a instituição passou a utilizar o nome Sociedade Beneficente 13 de Maio.

Entidade tem mais de um século de história

A Sociedade Beneficente 13 de Maio foi criada como clube social destinado à população afrodescendente brasileira. Desde sua fundação, a entidade mantém relação com a história e a organização social da comunidade negra de Piracicaba.

O imóvel localizado no bairro Alto passou a integrar o patrimônio histórico e cultural protegido do município em 2003.

Com o desabamento de parte do telhado, a Defesa Civil deverá acompanhar as condições da estrutura e as medidas necessárias para a recuperação do prédio.

Até a conclusão da avaliação técnica, o acesso ao imóvel permanece proibido. 

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