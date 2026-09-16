O Brasil escolheu “Feito pipa”, drama dirigido e roteirizado por Allan Deberton, para representar o país na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (16), pela Academia Brasileira de Cinema, responsável pela seleção do longa entre seis finalistas.
A produção acompanha Gugu, interpretado por Yuri Gomes, um menino de 11 anos que vive com a avó, Dilma, papel de Teca Pereira, em uma pequena cidade do interior do Ceará. Depois de perder a mãe, o garoto mantém uma rotina marcada pelo futebol, pela maquiagem e pela dança, até que a avó começa a apresentar sintomas de Alzheimer. A mudança faz com que ele precise lidar mais cedo com responsabilidades da vida adulta.
A escolha ocorreu enquanto Deberton participa do Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá. O diretor, nascido em Russas e com 44 anos, destacou a dimensão simbólica de levar ao Oscar uma história ambientada no interior cearense. A produção já acumula reconhecimento internacional, incluindo o Urso de Cristal de Melhor Filme e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus, no Festival de Berlim.
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Trajetória internacional
Depois da estreia em Berlim, em fevereiro, “Feito pipa” também recebeu prêmios nos festivais de Cartagena, na Colômbia, e Guadalajara, no México. Em agosto, no Festival de Gramado, o longa conquistou quatro Kikitos: Melhor Direção para Deberton, Melhor Atriz para Teca Pereira, Melhor Ator Coadjuvante para Lázaro Ramos e o Prêmio do Júri Popular.
Na história, Gugu vive com a avó em uma cidade fictícia próxima ao reservatório Araújo Lima, mas as filmagens foram realizadas em Quixadá. O relacionamento entre os dois é um dos pontos centrais da narrativa. O menino também passa a conviver com o pai, Batista, interpretado por Lázaro Ramos, que enfrenta dificuldades para compreender a identidade queer do filho.
O longa já possui acordos de distribuição para Dinamarca, Bélgica, Indonésia, Holanda, Espanha, Argentina e Colômbia, onde será lançado internacionalmente como “Gugu’s World”. No Brasil, “Feito pipa” estreia em 5 de novembro, mesma data prevista para “Vicentina pede desculpas”, de Gabriel Martins. O ator mineiro Carlos Francisco, que esteve em “O agente secreto”, também integra o elenco, no papel de Valmir, pretendente da avó de Gugu. A próxima etapa da disputa pelo Oscar será a divulgação da shortlist, prevista para 15 de dezembro. A cerimônia da 99ª edição está marcada para 14 de março de 2027, em Los Angeles.