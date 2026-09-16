O Brasil escolheu “Feito pipa”, drama dirigido e roteirizado por Allan Deberton, para representar o país na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (16), pela Academia Brasileira de Cinema, responsável pela seleção do longa entre seis finalistas.

A produção acompanha Gugu, interpretado por Yuri Gomes, um menino de 11 anos que vive com a avó, Dilma, papel de Teca Pereira, em uma pequena cidade do interior do Ceará. Depois de perder a mãe, o garoto mantém uma rotina marcada pelo futebol, pela maquiagem e pela dança, até que a avó começa a apresentar sintomas de Alzheimer. A mudança faz com que ele precise lidar mais cedo com responsabilidades da vida adulta.

A escolha ocorreu enquanto Deberton participa do Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá. O diretor, nascido em Russas e com 44 anos, destacou a dimensão simbólica de levar ao Oscar uma história ambientada no interior cearense. A produção já acumula reconhecimento internacional, incluindo o Urso de Cristal de Melhor Filme e o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus, no Festival de Berlim.