A Petrobras anunciou um ajuste de R$ 1 por litro no preço de venda do diesel A para as distribuidoras a partir desta quinta-feira (17). Apesar do aumento anunciado pela estatal, o valor efetivamente cobrado das distribuidoras não será alterado neste momento, devido a um desconto de igual valor concedido por meio de uma nova subvenção econômica do governo federal.

A nova subvenção foi estabelecida pela Portaria MF nº 2.813, publicada em 16 de setembro, e terá duração inicial de 30 dias. A medida foi autorizada pela Medida Provisória nº 1.391/2026 e se soma a um mecanismo anterior de R$ 1,12 por litro.

Na prática, a Petrobras aumenta em R$ 1 o preço de venda do diesel e, simultaneamente, aplica um desconto de R$ 1 relacionado ao programa de subvenção. Com isso, segundo a própria companhia, o preço pago pelas distribuidoras permanece inalterado.

Subsídio tem prazo de 30 dias