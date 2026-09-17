A promessa de conseguir uma Carteira Nacional de Habilitação de maneira rápida, gratuita ou com poucas exigências está sendo usada por criminosos para atrair brasileiros para páginas falsas. Os sites imitam páginas oficiais e tentam convencer o visitante a fornecer dados pessoais ou realizar pagamentos.

A página parece oficial

Um alerta publicado pelo governo federal identificou páginas fraudulentas que divulgavam um suposto programa de “CNH do Brasil”. Os sites prometiam habilitação gratuita e utilizavam a ideia de vagas limitadas para pressionar o cidadão.

Depois de acessar a página, a vítima era direcionada para formulários que solicitavam informações como CPF, data de nascimento e dados de filiação.