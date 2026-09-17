A promessa de conseguir uma Carteira Nacional de Habilitação de maneira rápida, gratuita ou com poucas exigências está sendo usada por criminosos para atrair brasileiros para páginas falsas. Os sites imitam páginas oficiais e tentam convencer o visitante a fornecer dados pessoais ou realizar pagamentos.
A página parece oficial
Um alerta publicado pelo governo federal identificou páginas fraudulentas que divulgavam um suposto programa de “CNH do Brasil”. Os sites prometiam habilitação gratuita e utilizavam a ideia de vagas limitadas para pressionar o cidadão.
Depois de acessar a página, a vítima era direcionada para formulários que solicitavam informações como CPF, data de nascimento e dados de filiação.
Em seguida, podia surgir uma cobrança apresentada como taxa administrativa ou pagamento necessário para agendamento.
Criminosos copiam sites oficiais
O golpe utiliza elementos que parecem oficiais. Algumas páginas copiam identidade visual, textos e informações verdadeiras sobre serviços públicos para criar uma aparência de legitimidade.
Os criminosos também podem utilizar dados reais da vítima obtidos de outras fontes para fazer a página parecer personalizada.
A existência de informações corretas, portanto, não significa que o site seja oficial.
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Como verificar antes de pagar
Antes de fornecer qualquer dado, o usuário deve verificar o endereço eletrônico e acessar serviços públicos diretamente pelos canais oficiais. Links recebidos por redes sociais, mensagens ou anúncios devem ser tratados com cautela.
O governo federal reforça que domínios utilizados por páginas fraudulentas podem apresentar extensões diferentes das utilizadas pelos canais oficiais.
Outra estratégia dos golpistas é criar sensação de urgência. Mensagens informando que a vaga está acabando ou que existe uma irregularidade que precisa ser resolvida imediatamente podem levar o cidadão a agir sem conferir a informação.
O que fazer se já caiu
Se o cidadão já forneceu dados ou fez um pagamento, deve guardar os registros da página, comprovantes e mensagens. O banco deve ser informado em caso de transferência e a ocorrência deve ser comunicada às autoridades.
Na dúvida, não é o anúncio que deve indicar qual site acessar. O próprio cidadão deve procurar o serviço oficial.