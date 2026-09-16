Cinco famílias que precisaram deixar suas casas por causa das fortes chuvas e da elevação do Rio Capivari começaram a retornar às residências nesta terça-feira (15), após a redução do nível da água. Outras 16 famílias ainda aguardam a conclusão da limpeza dos imóveis para poder voltar com segurança.
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Rio fica abaixo da cota de transbordamento
Na medição realizada às 12h desta terça-feira, o Rio Capivari estava em 2,03 metros, abaixo da cota de transbordamento, estabelecida em 2,35 metros. As comportas da Barragem Leopoldina permanecem totalmente abertas para facilitar o escoamento da água.
Apesar da melhora, a Defesa Civil continua monitorando o nível do rio e as áreas que foram atingidas pelos alagamentos.
Limpeza das áreas atingidas
As equipes municipais iniciaram a limpeza das ruas afetadas ainda na segunda-feira (14). O trabalho inclui a retirada de lama, resíduos e outros materiais deixados pela água.
Segundo a Defesa Civil, as vias do município estão liberadas para o tráfego.
As 16 famílias que ainda não retornaram às casas aguardam a finalização da limpeza dos imóveis. Depois disso, caminhões da Prefeitura deverão auxiliar no transporte de móveis e pertences.
Alagamentos atingiram 23 famílias
A elevação do Rio Capivari provocou a retirada preventiva de 23 famílias de áreas de risco. No dia anterior, 15 famílias estavam desabrigadas e outras oito haviam buscado abrigo na casa de parentes.
Com a redução do nível do rio, parte dos moradores já iniciou o retorno para casa, enquanto as equipes seguem trabalhando na recuperação dos locais atingidos.