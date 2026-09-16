Cinco famílias que precisaram deixar suas casas por causa das fortes chuvas e da elevação do Rio Capivari começaram a retornar às residências nesta terça-feira (15), após a redução do nível da água. Outras 16 famílias ainda aguardam a conclusão da limpeza dos imóveis para poder voltar com segurança.

Na medição realizada às 12h desta terça-feira, o Rio Capivari estava em 2,03 metros, abaixo da cota de transbordamento, estabelecida em 2,35 metros. As comportas da Barragem Leopoldina permanecem totalmente abertas para facilitar o escoamento da água.

Apesar da melhora, a Defesa Civil continua monitorando o nível do rio e as áreas que foram atingidas pelos alagamentos.