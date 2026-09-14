O Rio Piracicaba voltou a subir nesta segunda-feira (14) e atingiu 3,77 metros, entrando novamente em estado de alerta. A elevação ocorre após as chuvas registradas em Piracicaba nos últimos dias.

Na região do Largo dos Pescadores, a água já se aproxima da entrada da rua. O avanço do nível do rio mantém a atenção para os locais próximos às margens, principalmente diante da previsão de novas chuvas para a cidade.

A situação pode sofrer alterações nas próximas horas conforme o volume de chuva registrado e a quantidade de água que chega ao leito do Rio Piracicaba.