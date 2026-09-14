O Rio Piracicaba voltou a subir nesta segunda-feira (14) e atingiu 3,77 metros, entrando novamente em estado de alerta. A elevação ocorre após as chuvas registradas em Piracicaba nos últimos dias.
Na região do Largo dos Pescadores, a água já se aproxima da entrada da rua. O avanço do nível do rio mantém a atenção para os locais próximos às margens, principalmente diante da previsão de novas chuvas para a cidade.
A situação pode sofrer alterações nas próximas horas conforme o volume de chuva registrado e a quantidade de água que chega ao leito do Rio Piracicaba.
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Água se aproxima do Largo dos Pescadores
No Largo dos Pescadores, a água já avançou em direção à entrada da rua. O local fica próximo ao Rio Piracicaba e pode ter a circulação afetada caso o nível continue subindo.
Com a elevação do rio, pontos próximos às margens podem registrar acúmulo de água. O avanço também pode atingir trechos de vias e áreas utilizadas por moradores e visitantes.
A recomendação é evitar a circulação em locais onde a água esteja avançando sobre as ruas e não tentar atravessar áreas alagadas. Motoristas devem procurar rotas alternativas quando houver acúmulo de água nas pistas.
Previsão aponta continuidade das chuvas
A previsão do tempo indica que as chuvas devem continuar em Piracicaba nos próximos dias. A ocorrência de novas precipitações pode contribuir para a manutenção ou para uma nova elevação do nível do rio.
Além da chuva registrada diretamente na cidade, o volume de água em outras áreas da bacia também pode influenciar o comportamento do Rio Piracicaba. Por isso, mesmo após períodos de redução da chuva, o nível pode continuar variando.
Rio já havia atingido nível de emergência
Na sexta-feira (11), o Rio Piracicaba havia ultrapassado 4,2 metros e entrado em nível de emergência, segundo alerta da Defesa Civil.
Na ocasião, foram indicadas áreas com possibilidade de transbordamento, incluindo a Avenida Beira Rio, Avenida Alidor Pecorari, na região da Rua do Porto, Avenida Jaime Pereira, Avenida Cruzeiro do Sul e a região do Bongue e Ondinhas.
Os bairros Jardim Estoril, Gran Park e Artemis também estavam entre as áreas apontadas para monitoramento.
Com a nova elevação registrada nesta segunda-feira, a situação do rio volta a exigir acompanhamento, principalmente devido à previsão de continuidade das chuvas.
População deve acompanhar os comunicados
A orientação é que moradores e pessoas que circulam pelas regiões próximas ao Rio Piracicaba acompanhem as informações divulgadas pela Defesa Civil e pelos demais órgãos responsáveis.
Em caso de chuva e avanço da água sobre as vias, a recomendação é procurar um local seguro e evitar áreas próximas às margens.
O nível do rio pode mudar ao longo do dia conforme as condições de chuva na cidade e na região. Por isso, a população deve ficar atenta às atualizações antes de se deslocar para pontos próximos ao rio.