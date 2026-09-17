O número de professores do ensino médio com até 24 anos caiu 31,1% entre 2015 e 2025. No mesmo período, a quantidade de docentes com 60 anos ou mais aumentou 104,5%. Os dados fazem parte da segunda edição da pesquisa “Apagão dos Professores: o desafio da renovação dos professores no Brasil”, realizada pelo Instituto Semesp.
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Quadro docente está envelhecendo
Segundo o levantamento, a redução no número de profissionais mais jovens ocorre ao mesmo tempo em que cresce a participação de professores próximos da idade de aposentadoria. O estudo aponta dificuldades para a renovação do quadro docente, principalmente na rede pública.
Em 2015, o país tinha cerca de 17,3 mil professores de até 24 anos. Em 2025, esse número caiu para 11,9 mil. Já entre os profissionais com 60 anos ou mais, o contingente passou de 18,2 mil para 37,3 mil no mesmo período.
Contratos temporários aumentam
A pesquisa também identificou mudanças no tipo de vínculo dos professores. As contratações temporárias passaram de 146 mil, em 2015, para 205 mil, em 2025, uma alta de 40,4%.
Com isso, os docentes temporários passaram a representar 43,4% do quadro público, contra 32,2% dez anos antes.
Enquanto isso, o número de professores concursados, efetivos ou estáveis caiu de aproximadamente 305 mil para 255 mil. A participação desse grupo passou de 67,2% para 54,1% no período.
Renovação preocupa
Para analisar a capacidade de reposição dos profissionais que deixam a carreira, o Instituto Semesp criou a Taxa de Renovação Docente. Quanto menor o índice, maior é a dificuldade de substituição dos professores.
Em 2015, havia praticamente um professor de até 24 anos para cada docente com 60 anos ou mais. Em 2025, a proporção passou a ser de aproximadamente um jovem para cada três professores mais velhos. A taxa caiu de 0,95 para 0,32.
Disciplinas têm índices diferentes
As menores taxas de renovação foram identificadas entre professores de Geografia, com 0,216, História, com 0,234, Língua Portuguesa, com 0,240, Sociologia, com 0,263, Filosofia, com 0,274, e Artes, com 0,278.
Projeção para 2040
De acordo com o estudo, se a tendência continuar, em 2040 deverá haver um professor de até 24 anos para cada seis docentes com 60 anos ou mais.
Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (16), durante o 28º Fórum Nacional do Ensino Superior Particular Brasileiro (FNESP), realizado em São Paulo.