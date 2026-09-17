O número de professores do ensino médio com até 24 anos caiu 31,1% entre 2015 e 2025. No mesmo período, a quantidade de docentes com 60 anos ou mais aumentou 104,5%. Os dados fazem parte da segunda edição da pesquisa “Apagão dos Professores: o desafio da renovação dos professores no Brasil”, realizada pelo Instituto Semesp.

Segundo o levantamento, a redução no número de profissionais mais jovens ocorre ao mesmo tempo em que cresce a participação de professores próximos da idade de aposentadoria. O estudo aponta dificuldades para a renovação do quadro docente, principalmente na rede pública.

Em 2015, o país tinha cerca de 17,3 mil professores de até 24 anos. Em 2025, esse número caiu para 11,9 mil. Já entre os profissionais com 60 anos ou mais, o contingente passou de 18,2 mil para 37,3 mil no mesmo período.

Contratos temporários aumentam