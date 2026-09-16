A primeira fase dos estudos clínicos com a polilaminina, substância desenvolvida para o tratamento de lesões na medula espinhal, terá início em 24 de setembro. O estudo é conduzido pela farmacêutica Cristália em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Nesta etapa, cinco pacientes voluntários, com idades entre 18 e 72 anos, serão recrutados para receber a substância. O principal objetivo da fase 1 é avaliar a segurança da polilaminina em humanos. A eficácia do tratamento será investigada somente em fases posteriores da pesquisa.

De acordo com os critérios autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os participantes deverão apresentar lesão medular completa entre as vértebras T2 e T10, provocada por trauma ocorrido há menos de 72 horas. Também será necessário haver indicação para cirurgia de descompressão da medula.