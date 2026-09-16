A Decathlon, rede varejista especializada em artigos esportivos, está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de Operador de Caixa em Piracicaba. A vaga é para atuação na unidade localizada no bairro Areião.

VEJA MAIS :

O profissional contratado trabalhará em regime efetivo, presencial, com jornada de 36 horas semanais, em escala 5x2.