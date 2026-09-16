16 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADE

Decathlon oferece oportunidade de trabalho em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Oportunidade é para atuação presencial em Piracicaba, com salário de R$ 1.858, jornada de 36 horas semanais e benefícios.
Oportunidade é para atuação presencial em Piracicaba, com salário de R$ 1.858, jornada de 36 horas semanais e benefícios.

A Decathlon, rede varejista especializada em artigos esportivos, está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de Operador de Caixa em Piracicaba. A vaga é para atuação na unidade localizada no bairro Areião.

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O profissional contratado trabalhará em regime efetivo, presencial, com jornada de 36 horas semanais, em escala 5x2.

Atividades

Entre as funções previstas estão o registro de produtos e a finalização das compras no sistema de caixa. O trabalhador também será responsável por receber pagamentos em dinheiro, cartões, Pix e outras formas disponíveis.

A rotina inclui ainda conferência de valores, fornecimento de troco, emissão de comprovantes, abertura e fechamento do caixa, além de apoio em atendimentos, trocas e outras atividades relacionadas ao setor.

Requisitos

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e experiência profissional. Experiências anteriores como atendente de caixa, caixa, recepcionista de caixa ou operador de ponto de venda (PDV) podem ser consideradas compatíveis com as atividades da função.

Salário e benefícios

A remuneração oferecida é de R$ 1.858, além de benefícios como plano médico, plano odontológico, vale-alimentação, vale-transporte e descontos para funcionários.

A oportunidade é destinada a quem busca uma contratação efetiva para atuar no comércio de artigos esportivos em Piracicaba.

Candidatura através do link.

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