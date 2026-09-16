A cobertura da mamografia digital pelos planos de saúde passará a valer para pacientes de todas as idades a partir de 1º de outubro. A mudança foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e determina que o exame seja coberto mediante prescrição médica, sem restrição de faixa etária.

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Até então, a cobertura obrigatória do exame estava prevista para mulheres entre 40 e 69 anos. A alteração atende a reivindicações de entidades médicas, entre elas a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).