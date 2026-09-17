As equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizam neste sábado (19) um arrastão para recolhimento de materiais que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A mobilização ocorre das 8h às 14h, na região de Santa Teresinha. Durante o trabalho, as equipes percorrem as ruas dos bairros para orientar os moradores e recolher objetos sem utilidade que estejam expostos e possam acumular água.

13 bairros serão atendidos

A ação contempla os bairros Alto de Santa Thereza, José Alberico Parente, Jardim São Judas Tadeu, Jardim São José, Jardim Santa Teresinha, Jardim Corcovado, Jardim Nova Capri, Jardim Nossa Senhora das Graças, Jardim Paris, Jardim Dom Bosco, Jardim Santa Ephigênia, Jardim Nossa Senhora do Carmo e Residencial Santa Teresinha.