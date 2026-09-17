As equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizam neste sábado (19) um arrastão para recolhimento de materiais que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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Ação será realizada neste sábado
A mobilização ocorre das 8h às 14h, na região de Santa Teresinha. Durante o trabalho, as equipes percorrem as ruas dos bairros para orientar os moradores e recolher objetos sem utilidade que estejam expostos e possam acumular água.
13 bairros serão atendidos
A ação contempla os bairros Alto de Santa Thereza, José Alberico Parente, Jardim São Judas Tadeu, Jardim São José, Jardim Santa Teresinha, Jardim Corcovado, Jardim Nova Capri, Jardim Nossa Senhora das Graças, Jardim Paris, Jardim Dom Bosco, Jardim Santa Ephigênia, Jardim Nossa Senhora do Carmo e Residencial Santa Teresinha.
Varejão do IAA será ponto de encontro
O ponto de encontro das equipes será o Varejão do IAA, localizado na avenida João Pedro Corrêa, no cruzamento com a rua Paraibuna.
A partir do local, os profissionais serão direcionados para os bairros que fazem parte da programação do arrastão.
Materiais acumulados serão recolhidos
A orientação é que os moradores deixem separados materiais que possam acumular água e sejam de fácil acesso para as equipes. A iniciativa busca reduzir a quantidade de possíveis criadouros do Aedes aegypti nas áreas atendidas.
Entre os itens que podem representar risco estão recipientes, pneus, garrafas, vasos e outros objetos que permanecem expostos ao tempo.
Arrastões já retiraram 225 toneladas
Segundo a Prefeitura, os arrastões realizados no município até agosto deste ano resultaram no recolhimento de aproximadamente 225 toneladas de materiais.
As ações fazem parte das estratégias permanentes de prevenção e combate às arboviroses em Piracicaba.
Moradores devem colaborar
Além do trabalho das equipes, a participação dos moradores é considerada fundamental para evitar a formação de criadouros. A população deve permitir o acesso dos agentes aos imóveis durante as ações e seguir as orientações de prevenção.
Cuidados ajudam a evitar criadouros
A recomendação é reservar alguns minutos por semana para verificar quintais, jardins e outros espaços onde possa haver água parada. Também é importante manter caixas-d'água tampadas, limpar calhas, guardar garrafas com a boca para baixo e evitar o acúmulo de água em pratos de vasos de plantas e pneus.
Até 15 de setembro, dados provisórios apontavam 7.627 notificações de dengue em Piracicaba, com 81 casos confirmados e nenhum óbito registrado pela doença neste ano.