16 de setembro de 2026
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SAÚDE

Simpósio reúne especialistas em debate sobre doenças crônicas

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Evento reuniu profissionais e estudantes da saúde para discutir diabetes, alimentação, prevenção e Medicina do Estilo de Vida.
Evento reuniu profissionais e estudantes da saúde para discutir diabetes, alimentação, prevenção e Medicina do Estilo de Vida.

A Unimed Piracicaba realizou o Simpósio de Doenças Crônicas e Medicina do Estilo de Vida, reunindo profissionais e estudantes da área da saúde para discutir prevenção, tratamento e acompanhamento de doenças crônicas. O encontro ocorreu no auditório do Centro Administrativo da cooperativa.

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A programação abordou temas relacionados ao diabetes, resistência à insulina, alimentação, cuidado humanizado e atuação multiprofissional, com palestras e uma mesa-redonda.

Atualização científica

O evento começou com recepção e credenciamento, seguidos da abertura oficial com representantes das diretorias Técnica e Executiva e da Comissão de Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) da instituição.

Entre os temas apresentados esteve o “Manejo Dietético do Diabetes e Resistência à Insulina”, ministrado pelo médico Éric Slywitch. Na sequência, os nutrólogos Stefanie Perin e Klevin Granado falaram sobre a relação entre doenças crônicas e Medicina do Estilo de Vida, com foco na abordagem multiprofissional.

A nutricionista Denise Motta encerrou o ciclo de palestras com o tema “Cuidado Humanizado ao Paciente com Diabetes”.

Debate multiprofissional

A programação também contou com uma mesa-redonda moderada pelas nutricionistas Marcela Nazatto e Gabriele Lino, com participação da médica Lia Bataglini. O momento foi destinado ao debate interdisciplinar e às perguntas dos participantes.

Para o presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, a integração entre diferentes áreas é importante para ampliar a qualidade do atendimento.

“A Medicina do Estilo de Vida amplia a nossa visão sobre o cuidado porque trabalha não apenas com o tratamento da doença, mas também com a prevenção e com a promoção de hábitos que contribuem para uma vida mais saudável”, afirmou.

Segundo Joussef, a educação continuada também aproxima o conhecimento científico da prática assistencial.

“A atualização científica é indispensável para uma medicina cada vez mais qualificada, segura e humanizada. Ao reunir diferentes profissionais em um mesmo ambiente, criamos oportunidades para compartilhar conhecimento, discutir experiências e buscar soluções que possam efetivamente melhorar o cuidado oferecido às pessoas”, disse.

Foco na qualidade de vida

O simpósio foi destinado a médicos, nutricionistas, enfermeiros, equipes multiprofissionais, estudantes da área da saúde e beneficiários da Unimed Piracicaba.

Ainda segundo o presidente da cooperativa, o acompanhamento das doenças crônicas exige atenção contínua e, em muitos casos, mudanças nos hábitos cotidianos.

“Quando falamos em doenças crônicas, estamos falando de condições que exigem acompanhamento contínuo e, muitas vezes, mudanças importantes no estilo de vida. Por isso, discutir prevenção, alimentação, atividade física, cuidado humanizado e atuação multiprofissional é também discutir qualidade de vida”, finalizou.

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