A programação também contou com uma mesa-redonda moderada pelas nutricionistas Marcela Nazatto e Gabriele Lino, com participação da médica Lia Bataglini. O momento foi destinado ao debate interdisciplinar e às perguntas dos participantes.

Para o presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef, a integração entre diferentes áreas é importante para ampliar a qualidade do atendimento.

“A Medicina do Estilo de Vida amplia a nossa visão sobre o cuidado porque trabalha não apenas com o tratamento da doença, mas também com a prevenção e com a promoção de hábitos que contribuem para uma vida mais saudável”, afirmou.