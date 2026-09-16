Depois de 10 anos, “A Briga no Galinheiro” está de volta à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba. A primeira das quatro apresentações da nova montagem acontece nesta quinta-feira (17), no Salão Nobre da instituição, que recebe o espetáculo também na sexta-feira (18) e em duas sessões no sábado (19).
A preparação para a estreia entra na reta final nesta semana. Os grupos envolvidos na montagem realizaram os últimos ensaios com figurino nesta terça (15) e quarta-feira (16), quando elenco, coral, dança e equipe técnica ajustam os detalhes que serão levados ao palco. Os ensaios também ajudam a dar forma ao visual da produção, que reúne fantasias, cores, iluminação e elementos de teatro.
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A montagem é realizada pelo Coral Luiz de Queiroz e pelo Grupo de Danças Folclóricas da Esalq, com direção geral da maestrina Cíntia Pinotti e direção teatral de Diogo Costa. A produção integra a programação da 35ª Semana Cultural e as comemorações dos 125 anos da Esalq.
“A Briga no Galinheiro” é uma fábula infantil em formato de colagem musical. A história acompanha Dona Thereza, personagem interpretada por Cíntia, que vive cercada pelas aves, pela horta e pelos animais da vizinhança. A tranquilidade muda com a chegada de um “gavião malvado”, dando início à aventura. No palco, a narrativa ganha uma combinação de música brasileira, canto coral, dança e teatro. A proposta permite que a obra seja adaptada conforme o repertório desenvolvido pelos grupos da Esalq, mantendo a história central enquanto novos elementos são incorporados à montagem.
Cerca de 90 pessoas participam do espetáculo, com idades entre 17 e 88 anos. O elenco reúne alunos, funcionários e integrantes da comunidade externa, em uma produção que também busca aproximar diferentes grupos ligados à instituição. A apresentação tem duração aproximada de 1h20 e será realizada no Salão Nobre do Prédio Principal da Esalq, conhecido como prédio do relógio. O espaço recebeu um novo sistema de som e iluminação, que será utilizado na montagem.
A estreia acontece nesta quinta-feira (17), às 20h. Na sexta-feira (18), também às 20h, haverá uma segunda apresentação. No sábado (19), o público poderá acompanhar duas sessões, às 16h e às 19h. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados no próprio local com uma hora de antecedência. A expectativa é levar ao público uma montagem que combina música, dança, teatro e fantasia em uma história voltada para diferentes gerações.