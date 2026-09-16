Depois de 10 anos, “A Briga no Galinheiro” está de volta à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba. A primeira das quatro apresentações da nova montagem acontece nesta quinta-feira (17), no Salão Nobre da instituição, que recebe o espetáculo também na sexta-feira (18) e em duas sessões no sábado (19).

A preparação para a estreia entra na reta final nesta semana. Os grupos envolvidos na montagem realizaram os últimos ensaios com figurino nesta terça (15) e quarta-feira (16), quando elenco, coral, dança e equipe técnica ajustam os detalhes que serão levados ao palco. Os ensaios também ajudam a dar forma ao visual da produção, que reúne fantasias, cores, iluminação e elementos de teatro.