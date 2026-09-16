A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes das bebidas NotShake Protein, fabricadas pela NotCo Brasil. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (16), no Diário Oficial da União, e também impede a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso dos produtos.

A medida alcança quatro versões da bebida: Morango com Tâmara, Baunilha com Coco, Chocolate e Café Caramelo. De acordo com a agência, os produtos não estavam notificados junto à Anvisa como suplementos alimentares, situação que contribuiu para a adoção da medida sanitária.

A resolução estabelece que a determinação entra em vigor a partir da publicação. Com isso, os produtos abrangidos pelo ato não devem permanecer disponíveis para venda ou consumo, enquanto a medida estiver vigente.