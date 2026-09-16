A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes das bebidas NotShake Protein, fabricadas pela NotCo Brasil. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (16), no Diário Oficial da União, e também impede a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso dos produtos.
A medida alcança quatro versões da bebida: Morango com Tâmara, Baunilha com Coco, Chocolate e Café Caramelo. De acordo com a agência, os produtos não estavam notificados junto à Anvisa como suplementos alimentares, situação que contribuiu para a adoção da medida sanitária.
A resolução estabelece que a determinação entra em vigor a partir da publicação. Com isso, os produtos abrangidos pelo ato não devem permanecer disponíveis para venda ou consumo, enquanto a medida estiver vigente.
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Irregularidades apontadas
Entre os pontos identificados pela Anvisa está a ausência de comprovação relacionada aos requisitos aplicáveis aos produtos quando enquadrados como suplementos alimentares. A agência também apontou que os estudos apresentados não foram suficientes para demonstrar a manutenção das características dos produtos durante todo o período indicado como prazo de validade.
Outro problema mencionado pela fiscalização envolve a indicação de “zero lactose” nos produtos. A Anvisa classificou a alegação como inadequada, além de registrar a situação de regularização dos itens perante a agência.
A orientação prática para quem encontrar uma das quatro bebidas é não comprar nem utilizar os produtos atingidos pela determinação e conferir as informações oficiais da Anvisa. A agência mantém uma ferramenta de consulta de alertas sanitários, que permite pesquisar medidas pelo nome do produto, data e outras informações.