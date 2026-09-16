A Polícia Federal conseguiu reconstruir uma sequência de mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro a partir de informações preservadas no iPhone apreendido durante a Operação Compliance Zero. O trabalho de perícia não dependeu do acesso direto ao conteúdo protegido pela criptografia de ponta a ponta do WhatsApp, mas da combinação de arquivos temporários, registros de atividade e vestígios deixados pelo próprio aparelho.

Segundo o relatório, concluído em 27 de agosto de 2026 e com 218 páginas, Vorcaro utilizava o aplicativo Notas para elaborar determinados textos antes de capturar a tela e transformar o conteúdo em imagem. Essas imagens eram posteriormente encaminhadas pelo WhatsApp com o recurso de visualização única. Embora o conteúdo desaparecesse da conversa após a abertura, a atividade poderia deixar outras marcas no sistema operacional do celular.

A perícia identificou, em determinadas situações, arquivos temporários em PDF criados pelo sistema com o mesmo conteúdo apresentado na tela. Os investigadores também examinaram registros relacionados à abertura dos aplicativos, capturas de tela e movimentações no WhatsApp. Com esse conjunto de informações, foi possível estabelecer uma sequência temporal entre a produção do texto, a captura da tela e o posterior envio da imagem.