O vereador Fabrício Polezi (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Piracicaba após o afogamento ocorrido na manhã desta quarta-feira (16), no Rio Piracicaba. Em boletim médico divulgado à tarde, o hospital informou que o parlamentar apresenta quadro clínico grave, decorrente do comprometimento respiratório provocado pelo episódio.
Segundo a Santa Casa, Polezi está sob sedação e ventilação mecânica, além de receber suporte intensivo e acompanhamento contínuo da equipe médica. O hospital informou que a evolução clínica será avaliada nas próximas horas e que, neste momento, ainda não é possível antecipar um prognóstico.
O vereador caiu no Rio Piracicaba enquanto estava na região da Ponte Pênsil, próximo ao Engenho Central. Conforme as informações divulgadas após a ocorrência, ele estava no local para gravar um vídeo quando caiu na água. Polezi foi resgatado e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu antes de ser encaminhado para atendimento hospitalar.
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Câmara acompanha situação
A Câmara Municipal de Piracicaba também divulgou uma nota nesta quarta-feira (16) sobre o caso. A Mesa Diretora informou que acompanha a situação do vereador e manifestou solidariedade aos familiares diante do quadro clínico informado pela Santa Casa.
De acordo com a Câmara, o parlamentar recebeu atendimento pré-hospitalar após ser retirado do rio e posteriormente foi encaminhado para atendimento hospitalar. A Casa também informou que o boletim médico da Santa Casa foi encaminhado ao Departamento de Comunicação Social com autorização dos familiares de Polezi.
A Santa Casa informou ainda que novas atualizações sobre o estado de saúde do vereador serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais da instituição, mediante autorização da família e conforme houver mudanças clínicas relevantes. A Câmara, por sua vez, afirmou que segue acompanhando o caso.