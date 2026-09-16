16 de setembro de 2026
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Chuva faz Semae reduzir captação e afeta bairros de Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Segundo o Semae, a previsão é que a captação volte a operar com 100% da capacidade por volta das 14h
Segundo o Semae, a previsão é que a captação volte a operar com 100% da capacidade por volta das 14h

O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) reduziu temporariamente em 50% a captação de água do Rio Piracicaba nesta quarta-feira (16), após as chuvas registradas na região. A medida afeta a Captação 1 e foi adotada para permitir a limpeza da estrutura e evitar problemas no funcionamento dos equipamentos.

Com a redução, alguns bairros de Piracicaba podem registrar alterações no abastecimento ao longo do dia. Segundo o Semae, a previsão é que a captação volte a operar com 100% da capacidade por volta das 14h.

Saiba mais:

Chuva aumenta quantidade de sedimentos no rio

As chuvas podem aumentar o volume e a velocidade da água do Rio Piracicaba, levando areia, terra, folhas e outros materiais para as estruturas de captação.

Esse material pode se acumular nas grades e em outros pontos da unidade, dificultando a operação das bombas. A chuva também aumenta a turbidez da água, o que interfere no processo de tratamento.

Por esse motivo, as equipes realizam a retirada dos materiais acumulados para recuperar a capacidade de operação da unidade.

Captação reduzida pode afetar bairros

Enquanto a Captação 1 permanece operando com metade da capacidade, o Semae alerta para possíveis impactos no abastecimento de algumas regiões da cidade.

Os bairros que podem ter o fornecimento prejudicado são:

Centro, Paulicéia, Jardim Oriente, Água Branca, Monte Feliz, Pacaembu, Monte Líbano, Tatuapé, Kobayat Líbano, São Jorge, NovaSuíça, Jaraguá, São Dimas, Castelinho, Chácara Nazareth, Paulista, Jupiá, Campestre, Quinta de Santa Helena e adjacências.

De acordo com o Semae, a produção de água deverá ser retomada de forma gradual após a recuperação da capacidade total de captação.

A previsão é que os reservatórios estejam estabilizados por volta das 18h desta quarta-feira (16).

Redução também ajuda a proteger o tratamento

Além dos sedimentos, a água da chuva pode levar para os rios materiais presentes nas ruas, áreas rurais e margens, como óleo, combustíveis, defensivos agrícolas, esgoto e resíduos de animais.

Segundo o Semae, a redução temporária da captação ajuda a evitar que uma concentração maior desses materiais entre no sistema durante o período de chuva.

O serviço informa que monitora as condições do Rio Piracicaba e do sistema de abastecimento para definir as medidas necessárias durante o período.

Captação passou por obras neste ano

A Captação 1 do Rio Piracicaba passou por obras de modernização e reforma entregues pela Prefeitura de Piracicaba em abril deste ano.

Segundo a administração municipal, a unidade não recebia obras estruturais havia quase 40 anos. O investimento foi de R$ 3,13 milhões.

Os trabalhos incluíram a substituição das motobombas, a instalação de novos painéis elétricos e a renovação do sistema elétrico da unidade.

A Prefeitura afirma que as intervenções tiveram como objetivo aumentar a eficiência e a confiabilidade da operação da captação.

Semae acompanha situação

A equipe do Semae permanece trabalhando na limpeza da estrutura e na recuperação da capacidade de operação da Captação 1. A expectativa do serviço é que a unidade retome 100% da capacidade às 14h e que o abastecimento seja normalizado gradualmente ao longo da tarde. Moradores das regiões citadas devem ficar atentos às condições do fornecimento de água e às atualizações divulgadas pelo Semae.

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