O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) reduziu temporariamente em 50% a captação de água do Rio Piracicaba nesta quarta-feira (16), após as chuvas registradas na região. A medida afeta a Captação 1 e foi adotada para permitir a limpeza da estrutura e evitar problemas no funcionamento dos equipamentos.

Com a redução, alguns bairros de Piracicaba podem registrar alterações no abastecimento ao longo do dia. Segundo o Semae, a previsão é que a captação volte a operar com 100% da capacidade por volta das 14h.

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