Qual será a melhor cerveja caseira da primeira edição do Caipira Beer Cup? A resposta será conhecida nesta sexta-feira (18), em Piracicaba, quando os vencedores do concurso serão anunciados durante a programação do Congrecerva, no Simespi. A competição recebeu 126 amostras de 72 cervejeiros caseiros, com produções enviadas das regiões Sul e Sudeste do Brasil. As cervejas foram distribuídas em cerca de 30 estilos e passaram por uma avaliação técnica antes da cerimônia de premiação.
O julgamento aconteceu na última sexta-feira (11), na cervejaria Peixe Para, em Piracicaba. As amostras foram apresentadas aos avaliadores sem identificação dos produtores, seguindo critérios técnicos de análise sensorial. Entre os aspectos considerados estão características como aroma, aparência, sabor, sensação na boca e impressão geral. O processo seguiu as diretrizes do Beer Judge Certification Program (BJCP), organização internacional ligada à formação de juízes e à avaliação de cervejas.
A primeira edição do Caipira Beer Cup também consta no calendário oficial de competições do BJCP, com Piracicaba como cidade-sede da disputa.
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Premiação acontece durante o Congrecerva
A cerimônia de premiação será realizada nesta sexta-feira (18), na sede do Simespi (R. Samuel Neves, 1601 - Alemães), dentro da programação do Congrecerva – Congresso da Cadeia Produtiva da Indústria Cervejeira. O evento começa às 14h, com a abertura, e segue com uma série de painéis voltados ao setor.
Às 14h30, o painel Sustaibeer Brasil aborda o cenário atual, os desafios e as oportunidades da indústria cervejeira brasileira, com Paulo Petroni, diretor-geral da CervBrasil. Às 15h30, o Hub Empreendecerva discute pesquisa, tecnologia, inovação e negócios no setor. Na sequência, às 16h20, o painel Educerva trata dos caminhos para formalização e licenciamento de cervejarias, desde o ponto comercial e a abertura do CNPJ até o registro no MAPA, com Rodrigo Zanardo, fundador da Cervejaria Haisten e sócio da Rohbrau.
Às 17h, será realizada a premiação do Caipira Beer Cup, quando serão conhecidos os vencedores da primeira edição do concurso. Depois, às 18h, o painel Indusbeer encerra a programação com uma discussão sobre soluções, cervejas e experiências que conectam Piracicaba.
Os dez primeiros colocados da classificação geral receberão diferentes premiações. O campeão terá direito a 25 quilos de malte Pilsen, voucher de R$ 300 para leveduras, 200 gramas de lúpulo e uma machadinha. Os demais classificados também receberão insumos para a produção de cerveja. Os cinco primeiros colocados da classificação geral receberão ainda medalhas de bronze confeccionadas pela Fundiart. As melhores receitas de cada categoria também serão reconhecidas com certificados de ouro, prata e bronze.
O Congrecerva é gratuito, mas é necessário realizar a inscrição previamente por meio de formulário on-line. A programação reúne representantes da indústria, cervejarias, cervejeiros caseiros, empreendedores e outros profissionais ligados à cadeia produtiva. A realização do concurso é do Simespi, CPLCerva e Rota Cervejeira de Piracicaba, com apoio de entidades e empresas do setor.