A cerimônia de premiação será realizada nesta sexta-feira (18), na sede do Simespi (R. Samuel Neves, 1601 - Alemães), dentro da programação do Congrecerva – Congresso da Cadeia Produtiva da Indústria Cervejeira. O evento começa às 14h, com a abertura, e segue com uma série de painéis voltados ao setor.

Às 14h30, o painel Sustaibeer Brasil aborda o cenário atual, os desafios e as oportunidades da indústria cervejeira brasileira, com Paulo Petroni, diretor-geral da CervBrasil. Às 15h30, o Hub Empreendecerva discute pesquisa, tecnologia, inovação e negócios no setor. Na sequência, às 16h20, o painel Educerva trata dos caminhos para formalização e licenciamento de cervejarias, desde o ponto comercial e a abertura do CNPJ até o registro no MAPA, com Rodrigo Zanardo, fundador da Cervejaria Haisten e sócio da Rohbrau.

Às 17h, será realizada a premiação do Caipira Beer Cup, quando serão conhecidos os vencedores da primeira edição do concurso. Depois, às 18h, o painel Indusbeer encerra a programação com uma discussão sobre soluções, cervejas e experiências que conectam Piracicaba.