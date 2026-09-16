O vereador Fabrício Polezi viveu um verdadeiro filme de terror na manhã desta quarta-feira (16) na Ponte Pênsil, em Piracicaba.
Ele estava gravando imagens do Rio de Piracicaba, quando se desequilibrou e despencou da passarela direto na água barrenta e cheia de correnteza.
A queda foi feia. A água engoliu o vereador na hora e começou a arrastar rio abaixo. Informações complementares confirmam: Fabrício não foi resgatado onde caiu. Ele foi levado pela força do rio por quase 1 km, já sem forças, se afogando.
Foi quando o milagre aconteceu.
Populares que estavam em um trecho bem abaixo da ponte viram um homem se debatendo, gritando por socorro, já quase desmaiando. Sem pensar duas vezes, dois homens se jogaram e puxaram o vereador para a margem. Se demoram mais um minuto, ele tinha morrido.
Quando o Corpo de Bombeiros chegou, a cena era tensa. Fabrício estava consciente, mas pálido, molhado, tremendo muito, com muita dificuldade para respirar. Tinha engolido muita água.
Os bombeiros precisaram colocar oxigênio ali mesmo, na beira do rio, para salvar a vida dele. O SAMU também foi acionado às pressas.
Depois de estabilizado, ele foi levado em estado delicado para a Santa Casa de Piracicaba, onde segue em observação.
A Ponte Pênsil ficou lotada de curiosos, querendo saber como o vereador foi parar dentro do rio.
A queda ainda vai ser apurada.