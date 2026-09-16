O vereador Fabrício Polezi viveu um verdadeiro filme de terror na manhã desta quarta-feira (16) na Ponte Pênsil, em Piracicaba.

Ele estava gravando imagens do Rio de Piracicaba, quando se desequilibrou e despencou da passarela direto na água barrenta e cheia de correnteza.

A queda foi feia. A água engoliu o vereador na hora e começou a arrastar rio abaixo. Informações complementares confirmam: Fabrício não foi resgatado onde caiu. Ele foi levado pela força do rio por quase 1 km, já sem forças, se afogando.