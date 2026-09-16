Cerca de 80 pessoas vão ocupar a passarela do 16º Desfile Inclusivo de Piracicaba na próxima terça-feira (22), às 19h, no Salão Nobre do Clube de Campo. A expectativa é reunir mais de 600 pessoas para acompanhar a programação.
Entre os participantes estão crianças, jovens, adultos e idosos, com e sem deficiência. A proposta é reunir diferentes perfis e histórias em uma mesma noite, colocando a diversidade no centro da programação.
Mais do que uma apresentação de moda, a iniciativa busca ampliar a visibilidade das pessoas com deficiência e mostrar que elas também podem ocupar espaços de destaque, expressar sua personalidade e participar ativamente da vida social.
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15 anos de história
Idealizado pelo vereador André Bandeira há 15 anos, o desfile chega à 16ª edição mantendo a proposta de valorizar as diferenças e estimular a participação de pessoas com deficiência em atividades abertas ao público.
Segundo Bandeira, a iniciativa nasceu da intenção de mudar a forma como essas pessoas são percebidas pela sociedade. “O nosso Desfile Inclusivo nasceu para mostrar que a diferença não limita ninguém. Pelo contrário, ela nos ensina que uma sociedade verdadeiramente inclusiva é aquela em que todos podem ocupar seu espaço, ter voz, ser protagonistas e serem respeitados exatamente como são.”
A programação deste ano deve reunir participantes, familiares, convidados e apoiadores. Para a organização, a presença de diferentes gerações ajuda a mostrar que a diversidade pode estar presente em diferentes momentos da vida. Bandeira também destacou o apoio recebido para a realização desta edição e agradeceu aos patrocinadores Marcelo Rosenthal, Dra. Marcela Castro, Amigo Horti, Aversa Automóveis, Calcário Diamante, Pecege, Clínica Dual+ e General Chains.
A expectativa é que a passarela seja ocupada por pessoas de diferentes idades e trajetórias, em uma noite que pretende valorizar não apenas a aparência, mas também a personalidade, os talentos e as potencialidades de cada participante.