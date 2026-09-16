Idealizado pelo vereador André Bandeira há 15 anos, o desfile chega à 16ª edição mantendo a proposta de valorizar as diferenças e estimular a participação de pessoas com deficiência em atividades abertas ao público.

Segundo Bandeira, a iniciativa nasceu da intenção de mudar a forma como essas pessoas são percebidas pela sociedade. “O nosso Desfile Inclusivo nasceu para mostrar que a diferença não limita ninguém. Pelo contrário, ela nos ensina que uma sociedade verdadeiramente inclusiva é aquela em que todos podem ocupar seu espaço, ter voz, ser protagonistas e serem respeitados exatamente como são.”

A programação deste ano deve reunir participantes, familiares, convidados e apoiadores. Para a organização, a presença de diferentes gerações ajuda a mostrar que a diversidade pode estar presente em diferentes momentos da vida. Bandeira também destacou o apoio recebido para a realização desta edição e agradeceu aos patrocinadores Marcelo Rosenthal, Dra. Marcela Castro, Amigo Horti, Aversa Automóveis, Calcário Diamante, Pecege, Clínica Dual+ e General Chains.