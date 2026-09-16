Em Piracicaba, as capivaras já fazem parte da paisagem de locais como as margens do Rio Piracicaba, a Avenida Cruzeiro do Sul e o Parque da Rua do Porto. Vistas normalmente descansando próximas à água ou pastando nas áreas verdes, elas despertam a curiosidade de moradores e visitantes. Mas existe um aspecto da relação entre humanos e esses animais que pode surpreender: a capivara também já foi utilizada como fonte de alimento.
A ideia pode causar estranhamento para quem está acostumado a observar os animais como parte da fauna da cidade. No entanto, o consumo de carne de capivara possui registros históricos e culturais em diferentes regiões da América do Sul.
Isso não significa, porém, que uma capivara encontrada na natureza possa ser simplesmente capturada e transformada em alimento.
A capivara já foi usada como alimento
O consumo da carne de capivara aparece associado a comunidades tradicionais de diferentes países sul-americanos. A espécie, por ser um animal de grande porte, oferece uma quantidade considerável de carne, o que contribuiu para seu aproveitamento como recurso alimentar em determinados contextos.
No Brasil, estudos científicos também já analisaram as características da carne do animal. Pesquisadores avaliaram aspectos nutricionais e tecnológicos, incluindo possibilidades de processamento e conservação.
Há trabalhos que investigaram, por exemplo, produtos derivados e formas de processamento da carne, como produtos defumados. Essas pesquisas não significam que exista uma autorização geral para que a população capture capivaras silvestres para consumo.
Isso significa que qualquer pessoa pode caçar?
Não. A existência de pesquisas ou de registros históricos de consumo não transforma a capivara em um animal de caça livre.
No Brasil, a caça de animais da fauna silvestre é, em regra, proibida, e a captura de um animal encontrado na natureza não pode ser tratada como uma atividade comum de obtenção de carne.
Situações envolvendo manejo, pesquisa científica ou outras formas de utilização da fauna dependem de autorização dos órgãos competentes e seguem regras específicas. Por isso, é importante diferenciar estudos científicos e atividades autorizadas da captura ilegal de animais.
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A carne já foi estudada por pesquisadores
O interesse científico pela carne de capivara não surgiu apenas pela possibilidade de consumo. Pesquisas analisaram sua composição e características para avaliar seu potencial como alimento e matéria-prima para produtos processados.
Estudos na área de ciência dos alimentos já investigaram propriedades da carne e alternativas de processamento. A Embrapa também possui trabalhos relacionados ao aproveitamento e às características desse tipo de carne.
Essas pesquisas ajudam a compreender as propriedades do alimento, mas não devem ser interpretadas como uma recomendação para retirar capivaras da natureza.
Mas por que uma espécie tão conhecida como animal “fofo” virou alimento?
A relação dos seres humanos com as capivaras varia conforme a região, a época e a cultura. Enquanto hoje o animal ganhou enorme popularidade por sua aparência e comportamento, em algumas comunidades sul-americanas ele também foi historicamente considerado um recurso alimentar.
O tamanho do animal é um dos fatores que explicam esse aproveitamento. Uma capivara adulta pode pesar dezenas de quilos e apresentar grande quantidade de tecido muscular, tornando seu uso como alimento mais relevante em determinadas comunidades.
Além disso, a proximidade desses animais com ambientes ocupados por seres humanos facilitou historicamente o contato e a utilização da espécie em algumas regiões.
Uma capivara na natureza não é “carne disponível”
A presença de capivaras em locais como o Rio Piracicaba não significa que esses animais possam ser capturados para consumo. Pelo contrário, a fauna silvestre está sujeita a regras específicas de proteção e manejo.
Em Piracicaba, a convivência entre população e capivaras também envolve questões ambientais e de saúde pública. A cidade possui núcleos desses animais próximos ao rio e mantém ações de monitoramento e manejo populacional.
Por isso, a imagem de uma capivara descansando às margens do rio deve ser entendida como parte da fauna local, e não como uma oportunidade de caça.
A carne de capivara, portanto, existe e já foi objeto de pesquisas e de diferentes formas de utilização ao longo da história. Mas essa realidade é muito diferente da ideia de que qualquer pessoa possa capturar um animal silvestre e consumi-lo.
Entre a tradição, a pesquisa científica e a legislação existe uma diferença importante. Para quem encontra uma capivara em Piracicaba, a orientação é observar à distância e respeitar o animal e as regras de proteção da fauna.
O que para muitas pessoas hoje representa um dos símbolos da paisagem piracicabana tem, na verdade, uma história muito mais ampla — que envolve alimentação, ciência, cultura, conservação e os desafios da convivência entre animais silvestres e cidades.