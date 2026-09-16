Em Piracicaba, as capivaras já fazem parte da paisagem de locais como as margens do Rio Piracicaba, a Avenida Cruzeiro do Sul e o Parque da Rua do Porto. Vistas normalmente descansando próximas à água ou pastando nas áreas verdes, elas despertam a curiosidade de moradores e visitantes. Mas existe um aspecto da relação entre humanos e esses animais que pode surpreender: a capivara também já foi utilizada como fonte de alimento.

A ideia pode causar estranhamento para quem está acostumado a observar os animais como parte da fauna da cidade. No entanto, o consumo de carne de capivara possui registros históricos e culturais em diferentes regiões da América do Sul.

Isso não significa, porém, que uma capivara encontrada na natureza possa ser simplesmente capturada e transformada em alimento.