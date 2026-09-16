16 de setembro de 2026
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DINHEIRO FÁCIL

Promessa de lucro alto pode esconder golpe na internet; ENTENDA

Por Alyson Rodrigues / JP |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
A promessa de ganhar dinheiro rapidamente continua sendo uma das principais armas utilizadas por criminosos na internet.
A promessa de ganhar dinheiro rapidamente continua sendo uma das principais armas utilizadas por criminosos na internet.

A promessa de ganhar dinheiro rapidamente continua sendo uma das principais armas utilizadas por criminosos na internet. Plataformas falsas de investimento, anúncios com supostos especialistas e oportunidades de lucro garantido podem convencer vítimas a transferir grandes quantias antes que percebam que estão diante de uma fraude.

A promessa que atrai a vítima

O golpe costuma começar com uma publicidade nas redes sociais. A mensagem promete investimentos com rendimento acima do mercado e apresenta números que parecem comprovar o sucesso da estratégia.

Depois do primeiro contato, a vítima pode ser encaminhada para um grupo de mensagens ou conversar diretamente com um suposto consultor. O criminoso passa a explicar como funciona a plataforma e orienta a realização de um primeiro depósito.

O lucro pode existir apenas na tela

Em alguns casos, a página apresenta um saldo crescente. A vítima acredita estar ganhando dinheiro porque o sistema mostra supostos lucros. O problema aparece quando ela tenta retirar os valores.

Nesse momento, pode surgir uma cobrança de imposto, taxa de saque, tarifa de segurança ou depósito adicional. O criminoso afirma que o dinheiro será liberado depois do pagamento.

O golpe também pode envolver criptomoedas e falsas plataformas internacionais. A aparência profissional dos aplicativos e sites ajuda a criar uma falsa sensação de legitimidade.

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Sinais de uma plataforma suspeita

Uma das principais regras para evitar esse tipo de fraude é desconfiar de promessa de lucro garantido. Investimentos legítimos envolvem riscos, e resultados muito acima do mercado exigem investigação antes de qualquer transferência.

O investidor também deve verificar se a empresa existe, quem são os responsáveis e se a atividade oferecida é regularizada. Pesquisas independentes são mais importantes do que depoimentos publicados pelo próprio vendedor.

Outro sinal de alerta é a pressão para investir rapidamente. Frases como “última oportunidade”, “vagas limitadas” ou “só hoje” podem ser utilizadas para impedir que a vítima pesquise antes de enviar dinheiro.

O golpe pode continuar depois do prejuízo

Também é preciso desconfiar de pessoas que prometem recuperar rapidamente um investimento perdido mediante novo pagamento. Em muitos casos, trata-se de uma segunda tentativa de fraude.

Antes de investir, o consumidor deve procurar informações em fontes oficiais e nunca entregar senhas ou códigos de acesso a supostos consultores.

Quando a vítima percebe que caiu no golpe, deve guardar conversas, comprovantes, endereços dos sites e informações das contas utilizadas. O banco deve ser comunicado imediatamente e o caso levado às autoridades.

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