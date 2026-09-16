A promessa de ganhar dinheiro rapidamente continua sendo uma das principais armas utilizadas por criminosos na internet. Plataformas falsas de investimento, anúncios com supostos especialistas e oportunidades de lucro garantido podem convencer vítimas a transferir grandes quantias antes que percebam que estão diante de uma fraude.
A promessa que atrai a vítima
O golpe costuma começar com uma publicidade nas redes sociais. A mensagem promete investimentos com rendimento acima do mercado e apresenta números que parecem comprovar o sucesso da estratégia.
Depois do primeiro contato, a vítima pode ser encaminhada para um grupo de mensagens ou conversar diretamente com um suposto consultor. O criminoso passa a explicar como funciona a plataforma e orienta a realização de um primeiro depósito.
O lucro pode existir apenas na tela
Em alguns casos, a página apresenta um saldo crescente. A vítima acredita estar ganhando dinheiro porque o sistema mostra supostos lucros. O problema aparece quando ela tenta retirar os valores.
Nesse momento, pode surgir uma cobrança de imposto, taxa de saque, tarifa de segurança ou depósito adicional. O criminoso afirma que o dinheiro será liberado depois do pagamento.
O golpe também pode envolver criptomoedas e falsas plataformas internacionais. A aparência profissional dos aplicativos e sites ajuda a criar uma falsa sensação de legitimidade.
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Sinais de uma plataforma suspeita
Uma das principais regras para evitar esse tipo de fraude é desconfiar de promessa de lucro garantido. Investimentos legítimos envolvem riscos, e resultados muito acima do mercado exigem investigação antes de qualquer transferência.
O investidor também deve verificar se a empresa existe, quem são os responsáveis e se a atividade oferecida é regularizada. Pesquisas independentes são mais importantes do que depoimentos publicados pelo próprio vendedor.
Outro sinal de alerta é a pressão para investir rapidamente. Frases como “última oportunidade”, “vagas limitadas” ou “só hoje” podem ser utilizadas para impedir que a vítima pesquise antes de enviar dinheiro.
O golpe pode continuar depois do prejuízo
Também é preciso desconfiar de pessoas que prometem recuperar rapidamente um investimento perdido mediante novo pagamento. Em muitos casos, trata-se de uma segunda tentativa de fraude.
Antes de investir, o consumidor deve procurar informações em fontes oficiais e nunca entregar senhas ou códigos de acesso a supostos consultores.
Quando a vítima percebe que caiu no golpe, deve guardar conversas, comprovantes, endereços dos sites e informações das contas utilizadas. O banco deve ser comunicado imediatamente e o caso levado às autoridades.