A promessa de ganhar dinheiro rapidamente continua sendo uma das principais armas utilizadas por criminosos na internet. Plataformas falsas de investimento, anúncios com supostos especialistas e oportunidades de lucro garantido podem convencer vítimas a transferir grandes quantias antes que percebam que estão diante de uma fraude.

A promessa que atrai a vítima

O golpe costuma começar com uma publicidade nas redes sociais. A mensagem promete investimentos com rendimento acima do mercado e apresenta números que parecem comprovar o sucesso da estratégia.

Depois do primeiro contato, a vítima pode ser encaminhada para um grupo de mensagens ou conversar diretamente com um suposto consultor. O criminoso passa a explicar como funciona a plataforma e orienta a realização de um primeiro depósito.

O lucro pode existir apenas na tela