A deputada estadual Professora Bebel (PT) propôs uma carta conjunta dos segmentos organizados de Piracicaba, dirigida ao presidente Lula, ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e à diplomacia brasileira, expondo os impactos do tarifaço americano na economia de Piracicaba justamente para evitar prejuízos às empresas, assim como demissões de trabalhadores, enquanto que o BNDES assegurou que as empresas afetadas pelas medidas do presidente dos EUA, Donald Trump, têm garantido linhas de financiamento.

Esse foi o resultado da audiência promovida pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, na tarde desta última terça-feira, 15 de setembro, por iniciativa da vereadora Rai de Almeida, em parceria com a deputada Professora Bebel, ambas PT, que reuniu o presidente do Simespi, Paulo Estevam Camargo, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Thaís Fornicola; o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, Paulo Afonso de Lima; a gerente do Ministério do Trabalho, Gabriela Mendonça de Albuquerque; o secretário municipal do Trabalho e Renda, José Luiz Ribeiro; e a superintendente de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, Luciana Leães; a gerente da Área de Comércio Exterior do BNDES, Ana Paula Bernardino Paschoini, além de Ricardo Rodrigues Morgado, da Área de Comércio Exterior, e Raphael Passos Dickie, gerente do Departamento das Indústrias de Bens de Capital e Consumo e Comércio e Serviços da Área de Desenvolvimento Produtivo e Inovação do BNDES.

A carta conjunta proposta pela deputada Professora Bebel, envolvendo o empresariado, trabalhadores e o poder público municipal, visa contribuir com os negociadores do governo brasileiro, com dados, para que busquem nas negociações com os Estados Unidos mitigar os impactos do tarifaço americano na economia da cidade. Para isso, a carta buscará identificar de forma precisa os produtos de Piracicaba atingidos pelas medidas, inclusive defender a redução de 25% para 15% da sobretaxa sobre as máquinas enquadradas na Seção 232, a proteção das pequenas e médias empresas que integram as cadeias de fornecedores, a diversificação dos mercados e o acompanhamento permanente dos efeitos sobre exportações e empregos.