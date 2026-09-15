Moradores de Piracicaba podem ter acesso a atendimentos em diferentes áreas da saúde, além de orientação jurídica gratuita. Os serviços são oferecidos pela Faculdade Anhanguera por meio das clínicas-escola e do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).

Os atendimentos são realizados por estudantes dos cursos de graduação, sempre com acompanhamento e supervisão de professores especialistas. Entre os serviços disponíveis estão Fisioterapia, Odontologia, Nutrição, Psicologia e assistência jurídica.

VEJA MAIS :