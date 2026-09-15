Moradores de Piracicaba podem ter acesso a atendimentos em diferentes áreas da saúde, além de orientação jurídica gratuita. Os serviços são oferecidos pela Faculdade Anhanguera por meio das clínicas-escola e do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).
Os atendimentos são realizados por estudantes dos cursos de graduação, sempre com acompanhamento e supervisão de professores especialistas. Entre os serviços disponíveis estão Fisioterapia, Odontologia, Nutrição, Psicologia e assistência jurídica.
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Fisioterapia
A Clínica-Escola de Fisioterapia atende pessoas de todas as idades nas áreas de Ortopedia, Fisioterapia Cardiorrespiratória e Neurologia adulta e infantil. Também são oferecidos tratamentos de reabilitação para atletas e pacientes com doença renal crônica.
Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Para passar pela triagem e avaliação, é necessário apresentar encaminhamento médico. O agendamento deve ser feito pelo telefone (19) 2533-9115.
Orientação jurídica
O Núcleo de Práticas Jurídicas oferece atendimento gratuito nas áreas cível e criminal, incluindo orientação jurídica, defesa e reivindicação de direitos.
Os atendimentos ocorrem às quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 10h30, e às terças e quartas-feiras, das 14h30 às 16h30. No período noturno, o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h30.
O agendamento pode ser realizado de segunda a sexta-feira, das 14h às 21h, pelo WhatsApp (19) 2533-9119.
Atendimento odontológico
A Clínica-Escola de Odontologia oferece serviços de diagnóstico, dentística restauradora, periodontia, cirurgia e tratamento de canal para adultos. Também há atendimento odontopediátrico geral para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.
Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, a partir das 8h, e da noite, às 19h. Os agendamentos são feitos exclusivamente pelo WhatsApp (19) 2533-9120.
Nutrição
A Clínica-Escola de Nutrição oferece atendimento individualizado com avaliação nutricional, análise da composição corporal e elaboração de plano alimentar personalizado.
Também são desenvolvidas atividades em grupo, como palestras, oficinas culinárias e degustações. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, das 13h às 16h e das 18h às 21h, mediante agendamento pelo link.
Psicologia
O Serviço-Escola de Psicologia oferece atendimento psicoterapêutico a valor social para pessoas a partir dos 5 anos. As sessões são realizadas semanalmente por estudantes do último ano da graduação, sob supervisão de profissionais da área.
O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp (19) 2533-9117. Os atendimentos são realizados às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, em diferentes horários.
Segunda-feira: das 8h às 10h e das 19h às 21h;
Quarta-feira: das 8h às 12h e das 14h às 21h;
Quinta-feira: das 16h às 21h;
Sexta-feira: das 8h às 12h e das 16h às 20h.
Endereço de todas as clínicas: R. Santa Catarina, 1005 – Água Branca, Piracicaba
Serviço
Todos os serviços de saúde estão disponíveis na unidade localizada na Rua Santa Catarina, 1005, no bairro Água Branca, em Piracicaba. Os interessados devem entrar em contato pelos canais indicados para verificar disponibilidade e realizar o agendamento.