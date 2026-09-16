16 de setembro de 2026
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VÍDEO: piloto de jet ski cai no Rio Piracicaba durante manobra

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Piloto de moto aquática cai no Rio Piracicaba durante manobra e consegue retornar ao veículo sem ferimentos.
Piloto de moto aquática cai no Rio Piracicaba durante manobra e consegue retornar ao veículo sem ferimentos.

Um piloto de moto aquática caiu no Rio Piracicaba enquanto realizava uma manobra, no último domingo (13), em Piracicaba (SP). O caso aconteceu na altura da passarela pênsil, na Avenida Beira Rio, um dos pontos turísticos da cidade.

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Após a queda, o homem nadou por alguns metros, conseguiu retornar à moto aquática e não sofreu ferimentos.

Rio estava com nível elevado

O caso ocorreu em meio à elevação do nível do Rio Piracicaba após as chuvas registradas nos últimos dias.

Na manhã de domingo, o rio atingiu 4,20 metros e estava em estado de emergência, segundo dados do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAIP). O transbordamento ocorre quando o nível chega a 4,7 metros.

Movimento de embarcações

Mesmo com o nível elevado, a região da Avenida Beira Rio costuma receber turistas e pilotos de embarcações aquáticas, que acompanham o movimento das águas e aproveitam o local para passeios.

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