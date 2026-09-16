Um piloto de moto aquática caiu no Rio Piracicaba enquanto realizava uma manobra, no último domingo (13), em Piracicaba (SP). O caso aconteceu na altura da passarela pênsil, na Avenida Beira Rio, um dos pontos turísticos da cidade.
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Após a queda, o homem nadou por alguns metros, conseguiu retornar à moto aquática e não sofreu ferimentos.
Rio estava com nível elevado
O caso ocorreu em meio à elevação do nível do Rio Piracicaba após as chuvas registradas nos últimos dias.
Na manhã de domingo, o rio atingiu 4,20 metros e estava em estado de emergência, segundo dados do Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAIP). O transbordamento ocorre quando o nível chega a 4,7 metros.
Movimento de embarcações
Mesmo com o nível elevado, a região da Avenida Beira Rio costuma receber turistas e pilotos de embarcações aquáticas, que acompanham o movimento das águas e aproveitam o local para passeios.