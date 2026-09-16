Um piloto de moto aquática caiu no Rio Piracicaba enquanto realizava uma manobra, no último domingo (13), em Piracicaba (SP). O caso aconteceu na altura da passarela pênsil, na Avenida Beira Rio, um dos pontos turísticos da cidade.

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Após a queda, o homem nadou por alguns metros, conseguiu retornar à moto aquática e não sofreu ferimentos.