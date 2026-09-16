A Amazon começou a testar no Brasil uma nova versão da Alexa voltada para compras. A ferramenta, chamada “Alexa para Compras”, utiliza inteligência artificial para pesquisar produtos, comparar preços e características, apresentar ofertas e sugerir opções de acordo com o que o consumidor procura.
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O recurso está disponível em fase beta dentro do aplicativo Amazon Shopping e, em alguns casos, no site da varejista. A liberação ocorre de forma gradual e, por enquanto, apenas alguns usuários brasileiros têm acesso à novidade.
Como funciona
A proposta é facilitar a pesquisa antes da compra. Em vez de procurar individualmente por diferentes produtos, o consumidor pode explicar à Alexa o que deseja e pedir ajuda para encontrar ou comparar alternativas.
A ferramenta pode, por exemplo, orientar quem procura uma air fryer, apresentando critérios como capacidade, potência e facilidade de limpeza. Também é possível solicitar comparações entre diferentes produtos, com informações organizadas pela própria assistente.
Em consultas sobre ofertas, a Alexa pode apresentar informações como preço, desconto, avaliação dos consumidores e prazo de entrega. A Amazon, no entanto, recomenda que o usuário confira a página do produto antes da compra para verificar possíveis cupons e descontos adicionais.
Recurso utiliza inteligência artificial
A nova função utiliza informações do catálogo da Amazon e avaliações publicadas por compradores. A empresa alerta que, por serem geradas por inteligência artificial, as respostas podem apresentar erros.
Nos Estados Unidos, a ferramenta também conta com recursos como histórico de preços e alertas para quedas de valores. Essas funções, porém, ainda não foram confirmadas para a versão beta brasileira.
A Amazon ainda não informou quando o recurso estará disponível para todos os usuários no Brasil.