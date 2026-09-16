A Amazon começou a testar no Brasil uma nova versão da Alexa voltada para compras. A ferramenta, chamada “Alexa para Compras”, utiliza inteligência artificial para pesquisar produtos, comparar preços e características, apresentar ofertas e sugerir opções de acordo com o que o consumidor procura.

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O recurso está disponível em fase beta dentro do aplicativo Amazon Shopping e, em alguns casos, no site da varejista. A liberação ocorre de forma gradual e, por enquanto, apenas alguns usuários brasileiros têm acesso à novidade.