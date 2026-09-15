Pagar uma compra aproximando a palma da mão de um leitor poderá se tornar uma opção no varejo brasileiro. A solução PalmAI, desenvolvida pela Positivo Tecnologia em parceria com a Tencent Cloud, combina reconhecimento biométrico e processamento de pagamentos em um mesmo terminal. A tecnologia pode ser utilizada para operações com Pix, cartão de débito e cartão de crédito.

A proposta elimina, durante a operação, a necessidade de apresentar fisicamente o cartão ou utilizar o celular para abrir o aplicativo bancário e ler um QR Code. Para utilizar o sistema, entretanto, o consumidor precisa fazer um cadastro biométrico previamente. O equipamento utiliza leitura multiespectral, com câmeras RGB e sensores infravermelhos, para identificar características da palma e o padrão vascular localizado sob a pele.

Depois do cadastramento, a autenticação pode ser realizada com a mão posicionada diante do sensor. De acordo com as informações divulgadas pelas empresas, a leitura ocorre em aproximadamente 500 milissegundos. O sistema também utiliza um mecanismo de prova de vida para verificar a presença de uma pessoa no momento da autenticação.