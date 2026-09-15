Pagar uma compra aproximando a palma da mão de um leitor poderá se tornar uma opção no varejo brasileiro. A solução PalmAI, desenvolvida pela Positivo Tecnologia em parceria com a Tencent Cloud, combina reconhecimento biométrico e processamento de pagamentos em um mesmo terminal. A tecnologia pode ser utilizada para operações com Pix, cartão de débito e cartão de crédito.
A proposta elimina, durante a operação, a necessidade de apresentar fisicamente o cartão ou utilizar o celular para abrir o aplicativo bancário e ler um QR Code. Para utilizar o sistema, entretanto, o consumidor precisa fazer um cadastro biométrico previamente. O equipamento utiliza leitura multiespectral, com câmeras RGB e sensores infravermelhos, para identificar características da palma e o padrão vascular localizado sob a pele.
Depois do cadastramento, a autenticação pode ser realizada com a mão posicionada diante do sensor. De acordo com as informações divulgadas pelas empresas, a leitura ocorre em aproximadamente 500 milissegundos. O sistema também utiliza um mecanismo de prova de vida para verificar a presença de uma pessoa no momento da autenticação.
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Tecnologia ainda depende da expansão dos terminais
A novidade foi apresentada durante a Autocom 2026, realizada em São Paulo entre 31 de março e 2 de abril. A Positivo informa que os terminais foram desenvolvidos para integrar identificação biométrica e processamento de pagamentos, além de possibilitar aplicações de controle de acesso. A empresa também aponta usos em ambientes como eventos e espaços corporativos.
A chegada ao cotidiano dos consumidores, porém, depende da implantação dos equipamentos e da integração com o ecossistema de pagamentos. Em abril, a Positivo informou que mantinha conversas com adquirentes, varejistas e integradores, enquanto a companhia indicava a previsão de disponibilização dos terminais para as principais adquirentes no segundo semestre de 2026. Redes de supermercados, farmácias e restaurantes aparecem entre os segmentos de interesse por concentrarem grande fluxo de consumidores.
Na prática, a novidade representa uma nova camada de autenticação para os pagamentos, e não uma substituição imediata das opções atuais. O Pix continua sendo o meio pelo qual o dinheiro é transferido, enquanto a biometria da palma passa a funcionar como forma de identificar o consumidor e autorizar a operação. A expansão dependerá, portanto, da adesão de empresas, bancos, adquirentes e estabelecimentos que ofereçam terminais compatíveis.