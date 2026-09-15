O Colégio Técnico e Industrial de Piracicaba (Cotip) está com matrículas abertas para o ano letivo de 2027. A instituição, mantida pela Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep), oferece Ensino Médio, Ensino Médio concomitante a cursos técnicos e cursos técnicos na modalidade isolada.
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A formação combina conteúdos teóricos e atividades práticas, com o objetivo de aproximar os estudantes da realidade profissional e apresentar diferentes possibilidades de carreira.
Cursos
Para 2027, estão disponíveis os cursos técnicos de Informática, Mecatrônica, Mecânica e Eletroeletrônica. As opções são oferecidas nos períodos vespertino e noturno. Já o Ensino Médio funciona no período da manhã.
As matrículas devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Atendimento Integrado do Cotip, onde os interessados podem consultar informações sobre os cursos, períodos e modalidades disponíveis.
Formação profissional
De acordo com o diretor acadêmico do Cotip, Marcos Bertanha, o contato com diferentes áreas profissionais ajuda os jovens a conhecer melhor as possibilidades antes de escolher uma carreira.
“A formação técnica cria esse contato, amplia a visão sobre as possibilidades profissionais e ajuda o estudante a fazer escolhas mais conscientes para o futuro”, afirma.
Experiência
Aluno do 3º ano do Ensino Médio e do curso Técnico em Mecatrônica, Lucca Domingues Stocco de Campos afirma que a formação contribuiu para ampliar sua visão sobre o mercado de trabalho.
“Estudar no Cotip ampliou muito a minha visão sobre o mercado profissional. Aprendi não apenas conteúdos importantes para a formação escolar, mas também conhecimentos que fazem diferença no ambiente de trabalho e na vida em sociedade”, relata.
Após concluir o Ensino Médio e o curso técnico, Lucca pretende cursar Engenharia Mecânica na Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP), também mantida pela Fumep. Para ele, os conhecimentos adquiridos no Cotip serão importantes na graduação.
“Acredito que os conteúdos que aprendi no curso técnico vão agregar muito à minha graduação em Engenharia Mecânica. O contato com áreas como Mecânica, Robótica e Programação amplia nossa visão sobre a indústria”, afirma.
Segundo Bertanha, a formação técnica também pode ajudar os estudantes a identificar suas áreas de interesse e planejar os próximos passos profissionais.
“Quando o estudante tem a oportunidade de conhecer diferentes áreas, colocar o conhecimento em prática e identificar aquilo com que mais se identifica, ele passa a construir sua trajetória com mais clareza”, destaca.