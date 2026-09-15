O Colégio Técnico e Industrial de Piracicaba (Cotip) está com matrículas abertas para o ano letivo de 2027. A instituição, mantida pela Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep), oferece Ensino Médio, Ensino Médio concomitante a cursos técnicos e cursos técnicos na modalidade isolada.

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A formação combina conteúdos teóricos e atividades práticas, com o objetivo de aproximar os estudantes da realidade profissional e apresentar diferentes possibilidades de carreira.