A deputada estadual Professora Bebel (PT) e a vereadora Rai de Almeida (PT) promoveram nesta terça-feira (15) uma audiência pública para discutir os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e os possíveis reflexos na economia de Piracicaba e região.

Realizado no plenário da Câmara Municipal de Piracicaba, o encontro reuniu representantes dos governos federal, estadual e municipal, entidades empresariais, sindicatos e representantes dos trabalhadores. A Câmara sediou a audiência, que foi proposta por Rai de Almeida por meio de requerimento aprovado pelo Legislativo.

Um dos principais alertas apresentados durante o debate foi o possível impacto sobre até 10 mil empregos na cidade e região. A preocupação envolve principalmente a indústria metal-mecânica e empresas ligadas à cadeia de máquinas, equipamentos e outros produtos destinados ao mercado norte-americano.