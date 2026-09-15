A deputada estadual Professora Bebel (PT) e a vereadora Rai de Almeida (PT) promoveram nesta terça-feira (15) uma audiência pública para discutir os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e os possíveis reflexos na economia de Piracicaba e região.
Realizado no plenário da Câmara Municipal de Piracicaba, o encontro reuniu representantes dos governos federal, estadual e municipal, entidades empresariais, sindicatos e representantes dos trabalhadores. A Câmara sediou a audiência, que foi proposta por Rai de Almeida por meio de requerimento aprovado pelo Legislativo.
Um dos principais alertas apresentados durante o debate foi o possível impacto sobre até 10 mil empregos na cidade e região. A preocupação envolve principalmente a indústria metal-mecânica e empresas ligadas à cadeia de máquinas, equipamentos e outros produtos destinados ao mercado norte-americano.
Impactos podem atingir toda a cadeia
Piracicaba possui forte concentração industrial e uma extensa cadeia de fornecedores ligada ao setor metal-mecânico. Por isso, a preocupação discutida na audiência não se limita às empresas que exportam diretamente para os Estados Unidos.
Uma eventual redução das exportações pode provocar efeitos em cadeia, atingindo fornecedores, transportadoras, prestadores de serviços e outras empresas relacionadas à produção industrial. Entre os possíveis reflexos estão redução de encomendas, diminuição da produção, postergação de investimentos, redução de horas trabalhadas e menor ritmo de contratações.
Diante desse cenário, Bebel e Rai defenderam a construção de alternativas para preservar empregos e renda, além da diversificação dos mercados de exportação, fortalecimento do mercado interno, inovação tecnológica, qualificação profissional e ampliação do acesso ao crédito.
BNDES apresenta alternativas
A participação de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi um dos destaques da audiência. O banco apresentou possibilidades de financiamento e mecanismos de apoio às empresas, incluindo medidas relacionadas à inovação, à política industrial e a investimentos.
A articulação com o governo federal teve como antecedente uma reunião realizada em agosto, em São Paulo, com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Na ocasião, foram discutidas alternativas de apoio às empresas afetadas pelas tarifas.
A ApexBrasil também participa da articulação, principalmente na busca por novos mercados, promoção comercial e internacionalização das empresas brasileiras.
Empresários e trabalhadores defendem união
Representantes do setor empresarial e dos trabalhadores destacaram durante a audiência a necessidade de união entre empresas, sindicatos e poder público para enfrentar os possíveis impactos das tarifas.
O presidente do Simespi, Paulo Estevam, defendeu a continuidade das negociações e a adoção de medidas voltadas à manutenção dos empregos, do faturamento das empresas e dos investimentos.
Já o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Paulo Afonso de Lima, ressaltou que os efeitos do tarifaço podem alcançar toda a sociedade, e não apenas trabalhadores ou empresários diretamente ligados às exportações.
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Busca por novos mercados
Professora Bebel destacou a necessidade de Piracicaba ampliar suas relações comerciais com outros países diante da dependência de parte da indústria local do mercado norte-americano.
Entre os mercados apontados durante o debate estão Singapura, Índia e países do Golfo Pérsico. A avaliação apresentada é que a diversificação pode reduzir a exposição das empresas locais às medidas tarifárias dos Estados Unidos.
A deputada também defendeu a elaboração de uma Carta de Piracicaba, reunindo as principais reivindicações apresentadas durante a audiência para encaminhamento ao governo federal e à diplomacia brasileira.
Rai de Almeida destacou a importância da participação do BNDES no encontro e defendeu que o governo do Estado de São Paulo também se envolva nas discussões sobre os impactos do tarifaço.
A vereadora afirmou que a dimensão do parque industrial de Piracicaba e a importância econômica da região exigem uma atuação articulada entre os diferentes níveis de governo.
Carta reunirá propostas
Como encaminhamento da audiência, Bebel e Rai deverão consolidar as propostas discutidas em uma Carta de Piracicaba. O documento deverá ser encaminhado ao governo federal e reunir medidas voltadas à proteção dos empregos, ampliação do crédito, apoio às micro, pequenas e médias empresas, fortalecimento das cadeias produtivas e diversificação dos mercados de exportação.
A audiência teve como objetivo transformar as preocupações provocadas pelo tarifaço em propostas de enfrentamento e preservação da atividade econômica local.