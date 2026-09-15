15 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
RECONHECIMENTO

Presidente do Sincop será homenageado em evento empresarial

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O presidente do Sincop, Fabiano Ravelli, será homenageado durante a 7ª edição do Encontro de Tubarões, nesta quarta-feira (16), em Piracicaba.
O presidente do Sincop, Fabiano Ravelli, será homenageado durante a 7ª edição do Encontro de Tubarões, nesta quarta-feira (16), em Piracicaba.

O presidente do Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região (Sincop), contador Fabiano Ravelli, será um dos homenageados da 7ª edição do Encontro de Tubarões, que acontece nesta quarta-feira (16), em Piracicaba.

VEJA MAIS :

Evento reúne empresários

O encontro será realizado das 18h30 às 21h30, no Simespi, e reúne empresários, investidores, executivos, representantes de entidades e autoridades. A programação contará com painel empresarial, networking e discussões sobre negócios, inovação, liderança e desenvolvimento econômico.

Promovido pela World Window, sob liderança do empresário piracicabano Matheus Esteves, o evento busca aproximar diferentes setores do meio empresarial e estimular a troca de experiências entre os participantes.

Reconhecimento à atuação

Ravelli integra a lista de personalidades escolhidas para receber a homenagem nesta edição. À frente do Sincop, ele atua na representação e valorização dos profissionais da contabilidade e na aproximação da entidade com diferentes setores da sociedade e do empresariado.

Para o presidente, o reconhecimento também representa a valorização do trabalho desenvolvido em defesa da classe contábil e da participação dos profissionais da área no desenvolvimento econômico de Piracicaba e região.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários