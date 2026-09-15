O presidente do Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região (Sincop), contador Fabiano Ravelli, será um dos homenageados da 7ª edição do Encontro de Tubarões, que acontece nesta quarta-feira (16), em Piracicaba.
VEJA MAIS :
- Nova identidade passa a ser exigida para benefícios do governo
- IFSP oferece 400 vagas para Piracicaba e região; Veja
- Espetáculo gratuito resgata lendas e mistérios de Piracicaba
Evento reúne empresários
O encontro será realizado das 18h30 às 21h30, no Simespi, e reúne empresários, investidores, executivos, representantes de entidades e autoridades. A programação contará com painel empresarial, networking e discussões sobre negócios, inovação, liderança e desenvolvimento econômico.
Promovido pela World Window, sob liderança do empresário piracicabano Matheus Esteves, o evento busca aproximar diferentes setores do meio empresarial e estimular a troca de experiências entre os participantes.
Reconhecimento à atuação
Ravelli integra a lista de personalidades escolhidas para receber a homenagem nesta edição. À frente do Sincop, ele atua na representação e valorização dos profissionais da contabilidade e na aproximação da entidade com diferentes setores da sociedade e do empresariado.
Para o presidente, o reconhecimento também representa a valorização do trabalho desenvolvido em defesa da classe contábil e da participação dos profissionais da área no desenvolvimento econômico de Piracicaba e região.