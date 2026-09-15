O presidente do Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região (Sincop), contador Fabiano Ravelli, será um dos homenageados da 7ª edição do Encontro de Tubarões, que acontece nesta quarta-feira (16), em Piracicaba.

O encontro será realizado das 18h30 às 21h30, no Simespi, e reúne empresários, investidores, executivos, representantes de entidades e autoridades. A programação contará com painel empresarial, networking e discussões sobre negócios, inovação, liderança e desenvolvimento econômico.

Promovido pela World Window, sob liderança do empresário piracicabano Matheus Esteves, o evento busca aproximar diferentes setores do meio empresarial e estimular a troca de experiências entre os participantes.

Reconhecimento à atuação