Piracicaba passa a contar com um programa municipal voltado à reeducação e responsabilização de autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. A iniciativa foi aprovada pela Câmara Municipal, por meio do Projeto de Lei 101/2026, e posteriormente sancionada pelo Executivo, passando a integrar as ações municipais de enfrentamento à violência contra a mulher.

A proposta estabelece atividades educativas, reflexivas e psicossociais com o objetivo de estimular a reflexão sobre os atos praticados, promover responsabilização e buscar mudanças de comportamento. Entre as ações previstas estão grupos reflexivos, acompanhamento psicossocial, palestras, oficinas e outras atividades socioeducativas voltadas à prevenção da violência e da reincidência.

A participação poderá ocorrer por diferentes caminhos. O ingresso pode ser determinado pela Justiça ou ocorrer a partir de encaminhamento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da rede de proteção à mulher. Também existe a possibilidade de adesão voluntária, desde que ela seja cabível dentro das regras estabelecidas para o programa. A proposta foi apresentada justamente com foco na prevenção de novos episódios de violência.