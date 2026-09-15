Quem recebe benefícios sociais ou previdenciários do Governo Federal terá de ficar atento às novas regras de identificação. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) passará a ser a base biométrica utilizada para conceder, manter ou renovar esses benefícios, com a adoção definitiva prevista para 2028.

A mudança não será imediata para todos os beneficiários. O governo estabeleceu um período de transição para aproveitar registros biométricos que já existem em outras bases oficiais, permitindo que quem recebe benefícios tenha tempo para regularizar a situação. A medida também não significa bloqueio automático dos pagamentos atualmente recebidos.

Durante a transição, poderão ser utilizados registros biométricos associados a documentos como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a identificação eleitoral, desde que atendidos os critérios e prazos definidos pelo governo. A partir de 1º de janeiro de 2028, porém, a biometria da CIN passa a ser a referência exigida para esses procedimentos.