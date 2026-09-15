O Dia do Musicoterapeuta é celebrado nesta terça-feira (15), data que busca valorizar os profissionais que utilizam a música e seus elementos como ferramentas de intervenção terapêutica. A musicoterapia pode ser aplicada em diferentes contextos, incluindo saúde, educação, assistência social e reabilitação.

A data foi instituída no Estado de São Paulo pela Lei nº 7.177, de 30 de abril de 1991, que estabeleceu 15 de setembro como o Dia do Musicoterapeuta.

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