O Dia do Musicoterapeuta é celebrado nesta terça-feira (15), data que busca valorizar os profissionais que utilizam a música e seus elementos como ferramentas de intervenção terapêutica. A musicoterapia pode ser aplicada em diferentes contextos, incluindo saúde, educação, assistência social e reabilitação.
A data foi instituída no Estado de São Paulo pela Lei nº 7.177, de 30 de abril de 1991, que estabeleceu 15 de setembro como o Dia do Musicoterapeuta.
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Como funciona
A musicoterapia utiliza elementos como som, ritmo, melodia e harmonia em intervenções realizadas com indivíduos, grupos, famílias ou comunidades. As atividades são planejadas de acordo com as necessidades e objetivos de cada pessoa.
Durante as sessões, o profissional pode utilizar canto, instrumentos musicais, movimentos, improvisações e músicas escolhidas de acordo com o objetivo terapêutico.
Uma música conhecida, por exemplo, pode ser utilizada para estimular a memória e favorecer a comunicação. Já atividades com instrumentos e ritmo podem trabalhar atenção, concentração, coordenação motora e interação social.
A música também pode ser utilizada como forma de expressão emocional, ajudando o paciente a manifestar sentimentos e experiências. No atendimento infantil, cantigas, sons e instrumentos podem fazer parte de atividades voltadas ao desenvolvimento da comunicação, das habilidades sociais e da percepção.
Em processos de reabilitação, exercícios musicais também podem ser incorporados às intervenções, enquanto em outros contextos a prática pode contribuir para o relaxamento e a qualidade de vida.
Profissão regulamentada
A atividade profissional de musicoterapeuta é regulamentada pela Lei Federal nº 14.842, de 11 de abril de 2024. A legislação estabelece critérios para o exercício da profissão e define competências do profissional.
Entre as atribuições estão intervenções musicoterapêuticas voltadas à promoção da saúde, qualidade de vida e desenvolvimento humano, além da atuação em áreas como educação, saúde, assistência social, reabilitação e prevenção.
A regulamentação também reconhece a atuação dos musicoterapeutas em atividades clínicas, de ensino e pesquisa, além de consultoria, supervisão e assessoria relacionadas à área.
Música como ferramenta de cuidado
Mais do que ouvir uma música, a musicoterapia envolve o uso planejado dos elementos musicais dentro de uma intervenção profissional. A escolha das atividades depende das características, necessidades e objetivos de cada pessoa ou grupo.
A data reforça, assim, a importância de conhecer a profissão e o trabalho desenvolvido pelos musicoterapeutas em diferentes áreas.