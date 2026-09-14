14 de setembro de 2026
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DRAMA NA PISTA

VÍDEO: Carro capota e fere mulher no Anel Viário em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: < 1 min
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  Uma manhã que começou tranquila terminou em susto para uma motorista que trafegava pelo Anel Viário de Piracicaba.

O carro saiu do controle na Rodovia Ernesto Paterniani (SPI-162/308) e capotou, causando ferimentos na condutora.

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O acidente aconteceu na altura do km 800, próximo à Hyundai, no sentido Rio Claro. Uma das faixas precisou ser bloqueada e o trânsito ficou bastante carregado na região.

A motorista teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico. Ela foi encaminhada ao Hospital Unimed.

 

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