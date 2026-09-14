A Polícia Militar prendeu um homem acusado de violência doméstica neste domingo (13), no bairro Nova Iguaçu em Piracicaba.
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A viatura foi acionada pelo COPOM para atender uma denúncia de agressão. Ao chegar no local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo marido e ameaçada com uma faca.
Com medo, a mulher saiu de casa e se escondeu até a chegada da polícia.
Com as características do autor, os PMs fizeram patrulhamento pelo bairro e encontraram o suspeito. Durante a abordagem ele resistiu, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo.
O casal foi levado ao Pronto Socorro do Piracicamirim para atendimento e, depois, para a DDM - Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba.
Após ouvir as partes, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O agressor ficou preso à disposição da Justiça.