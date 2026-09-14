A corrida pelas duas cadeiras do Senado reservadas a São Paulo nas eleições de 2026 aparece apertada na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (14). Guilherme Derrite (PP) registra 19% das intenções de voto, enquanto Simone Tebet (PSB) e André do Prado (PL) aparecem com 17% cada. Marina Silva (Rede) tem 13%.
A margem de erro de dois pontos percentuais torna o cenário mais equilibrado do que a ordem dos números pode indicar. Com essa variação, os resultados dos quatro candidatos mais bem colocados ficam próximos, o que impede apontar, a partir da pesquisa, quais seriam os dois nomes com vaga assegurada no Senado.
O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre 9 e 12 de setembro. Além dos quatro principais candidatos, 6% dos entrevistados declararam voto em branco ou nulo, enquanto 9% não souberam responder ou não responderam à pergunta. O nível de confiança informado pela pesquisa é de 95%.
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Cenário ainda pode mudar
Derrite aparece na primeira colocação, mas a diferença para Tebet e André do Prado é de apenas dois pontos percentuais, exatamente o tamanho da margem de erro. Marina Silva está seis pontos atrás do primeiro colocado, mas também integra a faixa de candidaturas que, segundo os números divulgados, permanece competitiva.
A eleição para o Senado terá uma característica diferente da disputa para outros cargos majoritários: em São Paulo, os eleitores terão duas vagas em disputa neste ano. Por isso, a pesquisa apresenta um cenário no qual a definição dos dois nomes vencedores ainda aparece aberta, especialmente considerando a margem de variação dos resultados.
A pesquisa Real Time Big Data está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-02794/2026. Segundo as informações divulgadas, o estudo custou R$ 30 mil e foi financiado com recursos próprios do instituto. Os números representam o cenário captado no período das entrevistas e não antecipam o resultado da eleição.