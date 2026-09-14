A corrida pelas duas cadeiras do Senado reservadas a São Paulo nas eleições de 2026 aparece apertada na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (14). Guilherme Derrite (PP) registra 19% das intenções de voto, enquanto Simone Tebet (PSB) e André do Prado (PL) aparecem com 17% cada. Marina Silva (Rede) tem 13%.

A margem de erro de dois pontos percentuais torna o cenário mais equilibrado do que a ordem dos números pode indicar. Com essa variação, os resultados dos quatro candidatos mais bem colocados ficam próximos, o que impede apontar, a partir da pesquisa, quais seriam os dois nomes com vaga assegurada no Senado.

O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre 9 e 12 de setembro. Além dos quatro principais candidatos, 6% dos entrevistados declararam voto em branco ou nulo, enquanto 9% não souberam responder ou não responderam à pergunta. O nível de confiança informado pela pesquisa é de 95%.