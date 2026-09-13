Com a nova cheia, o número de afetados aumentou. Ao todo, 23 famílias foram atingidas pela enchente.

O nível do Rio Capivari voltou a subir durante a madrugada e chegou a 2,97 metros na manhã deste domingo (13). O rio transborda quando atinge 2,35 metros.

Segundo a Prefeitura, 15 famílias, com 27 pessoas desabrigadas, foram levadas para a Escola Municipal Aldo Silveira, onde recebem atendimento das equipes municipais. Outras oito famílias estão desalojadas e foram acolhidas em casas de parentes.

A Defesa Civil informou que Capivari permanece em Estado de Alerta.

O nível do rio estava em 2,79 metros no sábado e subiu para 2,97 metros neste domingo. Com isso, os pontos de alagamento subiram de 8 para 15.