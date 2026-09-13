13 de setembro de 2026
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CASAS ALGADAS

Nível do rio sobe e deixa mais famílias desabrigadas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Casas foram evacuadas e ruas ficaram alagadas em Capivari.
Casas foram evacuadas e ruas ficaram alagadas em Capivari.

  O nível do Rio Capivari voltou a subir durante a madrugada e chegou a 2,97 metros na manhã deste domingo (13). O rio transborda quando atinge 2,35 metros.

Com a nova cheia, o número de afetados aumentou. Ao todo, 23 famílias foram atingidas pela enchente.

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Segundo a Prefeitura, 15 famílias, com 27 pessoas desabrigadas, foram levadas para a Escola Municipal Aldo Silveira, onde recebem atendimento das equipes municipais. Outras oito famílias estão desalojadas e foram acolhidas em casas de parentes.

A Defesa Civil informou que Capivari permanece em Estado de Alerta.

O nível do rio estava em 2,79 metros no sábado e subiu para 2,97 metros neste domingo. Com isso, os pontos de alagamento subiram de 8 para 15. 

Os bairros afetado são: Jardim Moreto, Nova Aparecida, Juventus, Centro, Santa Rita de Cássia, Cancian e Avenida José Annicchino, próximo ao ginásio de esportes

A orientação é para que motoristas e pedestres respeitem as interdições, usem rotas alternativas e, em nenhuma hipótese, tentem atravessar áreas alagadas ou com correnteza.

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