O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, terá uma agenda de campanha em Piracicaba no dia 23 de setembro. A programação foi articulada pelo deputado estadual Alex, segundo o próprio parlamentar, e deverá reunir prefeitos da região e integrantes da campanha à reeleição do governador.

De acordo com Alex, Tarcísio deve chegar a Piracicaba entre 12h e 13h, após cumprir compromissos em Capivari durante a manhã.

Saiba mais:

Agenda começa com prefeitos da região