O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, terá uma agenda de campanha em Piracicaba no dia 23 de setembro. A programação foi articulada pelo deputado estadual Alex, segundo o próprio parlamentar, e deverá reunir prefeitos da região e integrantes da campanha à reeleição do governador.
De acordo com Alex, Tarcísio deve chegar a Piracicaba entre 12h e 13h, após cumprir compromissos em Capivari durante a manhã.
Saiba mais:
- Chuva forte coloca região de Piracicaba em alerta nesta segunda
- VÍDEO: Carro capota e fere mulher no Anel Viário em Piracicaba
Agenda começa com prefeitos da região
A programação em Piracicaba deve começar com um encontro entre Tarcísio e prefeitos da região. Segundo Alex, a proposta é reunir representantes de diferentes municípios para acompanhar a passagem do governador pela cidade.
Após o compromisso, Tarcísio deve participar de um encontro com mulheres, entidades e representantes da cidade. A atividade também contará com a participação da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas.
A agenda ainda está em organização e poderá sofrer alterações conforme os compromissos de campanha.
Caminhada pelo comércio e visita ao Mercadão
Depois do encontro, o governador deverá caminhar pela região comercial de Piracicaba. A programação prevê ainda uma passagem pelo Mercado Municipal.
Segundo Alex, a ideia é que Tarcísio tenha contato com comerciantes e moradores durante o percurso. No Mercadão, a previsão é de uma parada para alimentação.
Também está prevista uma concentração para que o governador possa conversar com o público durante a agenda.
Carreata está prevista
A programação deverá terminar com uma carreata pelas ruas de Piracicaba. A organização também avalia incluir uma visita a uma feira ou varejão da cidade.
Alex afirmou ainda que existe a possibilidade de Tarcísio participar de uma atividade religiosa durante a passagem pelo município, caso haja tempo na programação.
Derrite e André do Prado devem acompanhar
Além de Tarcísio de Freitas, a agenda deverá contar com a participação do secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado.
Segundo Alex, a confirmação das presenças seria feita após a entrevista. O deputado afirmou que os dois têm acompanhado compromissos do governador durante o período eleitoral.
Para Alex, a presença de lideranças estaduais em Piracicaba está relacionada à importância eleitoral da região, que reúne municípios da Região Metropolitana de Piracicaba e outras cidades do entorno.
Agenda foi antecipada durante o período eleitoral
Alex afirmou que a solicitação para a realização da agenda em Piracicaba começou antes do período eleitoral. Inicialmente, o compromisso estava previsto para o dia 16 de setembro, mas foi transferido para o dia 23.
Segundo o deputado, a mudança teve como objetivo ampliar o prazo para organizar o trajeto, definir os locais de visita e alinhar a programação com a agenda de campanha do governador.
Tarcísio iniciou os compromissos eleitorais pela capital paulista e, de acordo com Alex, passou a incluir municípios do interior na programação.
Tarcísio vem de Capivari
Antes de chegar a Piracicaba, Tarcísio deverá cumprir agenda em Capivari. O governador deve iniciar as atividades no município entre 9h e 10h.
A programação prevista inclui um tratoraço entre a entrada da cidade e a região central, seguido de uma concentração na praça central. No local, Tarcísio deverá fazer um discurso e atender a imprensa.
Depois, o governador seguirá para Piracicaba, onde a previsão é iniciar os compromissos entre meio-dia e 13h.
Ver esse post no Instagram