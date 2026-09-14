14 de setembro de 2026
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POLÊMICA

Celular de Vorcaro provoca tensão às vésperas de sessão no STF

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: Esfera Brasil
Dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro estão no centro de uma disputa entre ministros do STF antes de sessão que vai analisar elementos da investigação.
Dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro estão no centro de uma disputa entre ministros do STF antes de sessão que vai analisar elementos da investigação.

A íntegra dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tornou-se alvo de uma disputa entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) às vésperas de uma sessão marcada para terça-feira (15). O plenário deverá analisar elementos relacionados a uma investigação que envolve possíveis mensagens trocadas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

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No domingo (13), os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes solicitaram acesso ao conteúdo completo do aparelho. Os pedidos ocorreram em meio à divergência sobre a forma como os dados obtidos pela Polícia Federal devem ser disponibilizados aos integrantes da Corte.

Zanin determinou que a PF encaminhasse ao gabinete dele a íntegra dos dados extraídos do celular. Gilmar também solicitou acesso ao material, defendendo que os ministros tenham condições de analisar diretamente o conteúdo que será considerado no julgamento.

DIVERGÊNCIA NO STF

O ministro André Mendonça, relator do caso, manifestou preocupação com a disponibilização integral do material antes da sessão. Segundo ele, a apresentação de novos elementos às vésperas do julgamento poderia prejudicar o andamento da análise pelo colegiado.

A divergência envolve também a forma de tratamento dos dados obtidos no aparelho. A Polícia Federal informou ter condições técnicas para fornecer cópias do material aos ministros que solicitarem acesso.

Zanin e Gilmar sustentam que o acesso integral é necessário para que os integrantes do Supremo possam avaliar diretamente os elementos que serão considerados na sessão.

MENSAGENS ENVOLVENDO MORAES

A discussão ganhou relevância porque a investigação da PF identificou mensagens enviadas por Vorcaro para um contato que estava salvo no aparelho com o nome de Alexandre de Moraes.

Segundo informações divulgadas pela Agência Brasil, parte dos dados não pôde ser recuperada porque estava configurada para visualização única. A PF também relatou possíveis encontros entre Vorcaro e Moraes e identificou uma possível alteração em um contrato de prestação de serviços do escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro.

A Polícia Federal, porém, não apontou crime cometido por Moraes ou pelas demais autoridades citadas no relatório. O documento registra possíveis comunicações e encontros que fazem parte da investigação. Moraes nega ter mantido uma das conversas atribuídas a ele e Vorcaro.

SESSÃO

A disputa pelo acesso ao celular ocorre antes da sessão do STF prevista para terça-feira (15), quando os ministros deverão analisar os elementos relacionados ao caso.

O presidente do Supremo, Edson Fachin, também determinou providências envolvendo os dados do aparelho e solicitou informações à Polícia Federal sobre o material.

O caso faz parte dos desdobramentos das investigações relacionadas ao Banco Master e à atuação de Daniel Vorcaro, que é investigado pela Polícia Federal.

Até o momento, a discussão no STF está concentrada principalmente na forma de acesso e análise dos dados e nas medidas que devem ser tomadas em relação ao material apresentado no processo.

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