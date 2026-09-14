A íntegra dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tornou-se alvo de uma disputa entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) às vésperas de uma sessão marcada para terça-feira (15). O plenário deverá analisar elementos relacionados a uma investigação que envolve possíveis mensagens trocadas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

No domingo (13), os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes solicitaram acesso ao conteúdo completo do aparelho. Os pedidos ocorreram em meio à divergência sobre a forma como os dados obtidos pela Polícia Federal devem ser disponibilizados aos integrantes da Corte.

Zanin determinou que a PF encaminhasse ao gabinete dele a íntegra dos dados extraídos do celular. Gilmar também solicitou acesso ao material, defendendo que os ministros tenham condições de analisar diretamente o conteúdo que será considerado no julgamento.

DIVERGÊNCIA NO STF