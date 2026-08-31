Levantamento que cruza registros de candidaturas, inquéritos e informações apuradas pela imprensa aponta que 74 pessoas investigadas ou anteriormente alvos da Operação Lava Jato estão registradas para disputar as eleições de 2026. A relação inclui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e políticos de diferentes partidos, cargos e regiões do país. Nove dos candidatos chegaram a ser presos durante o período das investigações.

A presença desses nomes na disputa eleitoral ocorre após uma série de mudanças nos processos relacionados à operação. Em alguns casos, condenações foram anuladas por decisões judiciais; em outros, investigações terminaram arquivadas ou tiveram diferentes desdobramentos. Por isso, a condição de ex-investigado ou ex-alvo da Lava Jato não significa, por si só, que o candidato tenha atualmente uma condenação válida.

Entre os nomes relacionados pelo levantamento estão André Vargas, Beto Richa, Delcídio Amaral, Delúbio Soares, Eduardo Cunha, Luiz Argôlo, Marconi Perillo e José Dirceu. Os políticos tiveram trajetórias distintas durante e depois das investigações, mas aparecem agora novamente vinculados à disputa eleitoral de 2026, em candidaturas distribuídas por diferentes legendas.