O ex-deputado Eduardo Bolsonaro também é alvo da investigação. Segundo a apuração, ele é apontado como possível beneficiário de parte dos recursos relacionados ao financiamento de Dark Horse.

A existência do inquérito envolvendo Flávio veio a público depois que Mendonça retirou, na noite de quinta-feira (10), o sigilo de 15 procedimentos derivados da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção de agentes públicos e fraudes financeiras relacionadas a Daniel Vorcaro e seu grupo.

Apesar da divulgação da abertura da investigação, o conteúdo do inquérito permanece sob sigilo, assim como parte da apuração que envolve o antigo Banco Master e o filme.